NKA-visszafizetések: volt, aki a választások miatt nem rendezte meg az eseményt, inkább visszautalta a pénzt

2,16 milliárd forint a 17 milliárdból

– ennyi pénzt utaltak vissza a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kiosztott támogatásokból június közepéig, ahogy az Index közérdekű adatigénylése nyomán már kiderült. Volt, aki a teljes összeget, mivel nem rendezte meg az eseményt, volt, aki a támogatásból fel nem használt pénzt küldte vissza.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli korrupciós botrány áprilisban robbant ki Molnár Áronnak köszönhetően, ekkor tudódott ki, hogy kulturális támogatás címszó alatt milliárdok kerülhettek kormányközeli művészekhez és szereplőkhöz, ezen források elosztása nem szakmai, hanem minden jel szerint politikai alapon zajlott, több esetben kampánycélt szolgáltak. A súlyos visszaélések miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozást indított, és őrizetbe vette a botrány összes főbb szereplőjét. Köztük van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke és egykori fideszes polgármester is, akit társaival együtt a bíróság különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával nem jogerősen letartóztatott (Hankó Balázs volt kulturális miniszter hétfőn szolidaritást kért korábbi munkatársai felé).

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azóta több támogatást visszavont, és felszólította a támogatottakat, hogy akik úgy érzik, nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást.

Ezt már többen meg is tették, azóta kiderült, hogy olyanok fizették eddig vissza a támogatást, mint Muri Enikő, Kis Grófo, a Tolnaikum Értékvédő és Turisztikai Egyesület, a Civilek a Családokért Egyesület, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zrt. – az utóbbi vezérigazgatója Bódis László, aki a honlapjuk szerint 2022-ben lett a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára.

Kérdéseinkkel kerestünk több kezdvezményezettet: Pataky Attilát (aki fiával, Pataky Gergővel 5-5 millió forintot kapott), Tóth Gabit (aki párjával közösen 9 milliót, énekesnő magánszemélyként 5 milliót kapott), Gáspár Győzőt, Muri Enikőt, Kis Grófót – mindhárman egyenként ötmilliót kaptak –, illetve több olyan szervezetet, amelyekről kiderült: visszafizették a támogatás egészét, vagy egy részét. Arra voltunk kíváncsiak a művészek esetében, hogy tervezik-e a visszefizetést, illetve amennyiben megtörtént, milyen megfontolásból döntöttek így. Két helyről kaptunk választ megkeresésünkre.

Magyar-szerb program megvalósításából is került vissza pénz