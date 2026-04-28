ÁFA-csökkentés, a könyvtárak vásárlási keretének növelése – Így kellene megújulnia a magyar könyvpiacnak az Open Books szerint

Farkas Norbert / 24.hu
Vincze Miklós
2026. 04. 28. 11:03
Farkas Norbert / 24.hu
Részletes vitairatban tették közzé a javaslataikat.

A leköszönő kormány a kultúra utolsó, még állva maradt bástyái közé tartozó könyvpiacot a koronavírus-járvány elején, a Libri-csoport kormányközeli kézbe juttatásával rengette meg. A változás jókora átrendeződést okozott a magyar szerzők és kiadók között, létrehozva például olyan cégeket, mint az Open Books, amely most részletes, a szakmának, a köznek, illetve a döntéshozóknak ajánlott vitaindító javaslatcsomaggal állt elő.

A kiadó Facebook-oldalán megjelent poszt így ír:

Hisszük, hogy a könyvkereskedelem és a könyvkiadás monopolisztikus összefonódása nem csupán súlyos hiba, hanem az olvasókkal szemben elkövetett bűn is.
Jó könyvek kizárólag szabadságban és függetlenségben születnek. Ebben nem kötünk kompromisszumot, ahogy szerzőink sem. […]
A könyves szakmát érintő változásokról azért fontos beszélnünk, mert a könyvkiadás és -kereskedelem elválaszthatatlan az olvasói kultúra fenntartásától, amely hozzájárul a kritikai gondolkodáshoz és a demokratikus nyilvánossághoz. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a működő és egészséges könyvkiadás és kereskedelem nemzeti érdek.

A Magyarország olvas – Helyzetjelentés és vízió a hazai könyvpiacról című dokumentum teljes hosszában itt érhető el, benne olyan javaslatokkal, mint

  • az e-könyveket és hangoskönyveket sújtó 27%-os büntetőadó feloldása,
  • a nyomtatott és digitális könyvek 0%-os ÁFA-jának hatásvizsgálata,
  • a Nemzeti Kulturális Alap reformja a magántőke bevonásával, új irodalmi díjakkal,
  • valamint a közkönyvtárak és iskolai könyvtári hálózatok normatív beszerzési keretének növelése.

