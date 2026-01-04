„Amikor elveszítesz valamit, akkor jössz rá, hogy mennyire szeretted” – Tóth Nikolett élete és küzdelme a házomlás után

Tóth Nikolett élete 2022. június 27-én végleg megváltozott. Munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor leomlott a Jókai utca 1. szám alatti lakóház, illetve a bővítés alatt álló tetőtér egy része. A táncművész életveszélyes sérüléseket szenvedett, betört a koponyája, eltört a kulcscsontja, a medencéje, az arccsontja, megsérült a keze és a gerince is, szinte az összes csigolyája eltört. A sérüléseit soroló lista több mint negyven pontból áll. A kórházban tüdőgyulladással és vérmérgezéssel is kezelték, újra kellett éleszteni.

A balesetre és aznap reggelre egyáltalán nem emlékszik. Elképzelhető volt, hogy mindent újra kell tanulnia, és nem tér vissza teljesen az emlékezete, de szerencsére nem így lett. Az orvosok is meglepődtek, amikor három nappal a felébredése után már angolul nézett filmet a kórházi ágyban. Kezdetben csak a bőrt tudták visszahajtani a sérült koponyájára, addig az agya szabadon lebegett az agyvizében, és védősisakot kellett viselnie. Fél év után egy speciális, a hiányzó csont bonyolult formáját helyettesítő orvosi műanyaggal sikerült pótolni a hiányzó részt. Augusztus 9-én, 43 nappal a baleset után került át az Országos Rehabilitációs Intézetbe, ahol egy évet töltött.

Az azóta eltelt három és fél évben édesanyjával elköltöztek egy új, akadálymentes lakásba, amit a kerekesszékével tud használni. Adrienn teljes állásban a lányát segíti, Niki gyógytornára és kezelésekre jár. Kilenc műtéten, valamint bírósági pereken van túl, a színházba is visszatért, és balettmesterként segíti az Operettszínház társulatát, a Diótörőben a színpadon is feltűnik Nagymama szerepében.

Áprilisban egy interjún találkoztam először Nikivel, és megkértem, hadd dokumentáljam az életét.

A tizedik műtét

Niki júniusban egy speciális műtét miatt érkezett a Szegedi Tudomány Egyetem Idegsebészeti Klinikájára, ahol egy stimulátort helyeztek a gerincvelőjére, ami elektromos impulzusokkal segítheti az izmok aktiválását. A műtét rendben lezajlott, de Niki hosszú ideig nem ébredt fel az altatásból.

Rehabilitáció

Niki új életének jelentős részét teszik ki a rehabilitációs kezelések. Régebben naponta kétszer – reggel és délután – járt gyógytornára, az utóbbi időben már csak egyszer.

Azért ennyire rossz ember nem vagyok

– mondja a rá jellemző humorral arra a kérdésre, hogy vajon miért kapta ezt az élettől.

Sokat gondolkozott azon, hogy a baleset előtt voltak olyan pörgős, kimerítő időszakok az életében, amikor megfordult a fejében, mi lenne ha kipróbálna valami mást, ám ezek utólag jelentéktelen dolgoknak tűnnek, rájött, hogy a tánc és a színház volt az élete. Eltáncolhatott szerepeket, és olyan helyekre juthatott el ezáltal, ami a legtöbb embernek nem adatik meg, ezekért hálás, ám az rossz érzéssel tölti el, hogy még rengeteg szerep várt volna rá. A korábbi videóit visszanézve már látja a mozdulataiban a hibákat, hogy mit csinálna másképp, ám ezek kijavítására nincs esélye.

Azon a szinten, ahol volt, már biztos nem. Ha valami csoda folytán fel tudna állni, akkor sem tudna táncosként visszatérni a színpadra. De minden nap rendületlenül küzd a gyógytornákon és a kezeléseken, hogy a lehető legjobb esélyt adja magának.

„Ilyenkor nagyon fáj, ahogy elképzelem, hogyan táncolnám el a szerepet”

Niki gyakran néz meg darabokat a munkahelyén, áprilisban az ifj. Harangozó Gyula által koreografált Hófehérke előadásán találkoztunk. Szeret színházba járni, táncolni látni a kollégáit, ám az utóbbi egy évben megviselik a darabok.