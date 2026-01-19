szomszédokkvíz
Kvíz: Mindenki nézte a Szomszédokat – te mire emlékszel belőle?

24.hu
2026. 01. 19. 16:13
Ki volt a gazdagréti Batman? Melyik kocsmában találkoztak a szereplők? Teszteld le a kvízünkkel, mire emlékszel a sorozatból!

Az 1980-as és ’90-es években sugárzott sorozat a magyar televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb alkotása. A csütörtök esténként új epizóddal jelentkező Szomszédokat szinte nem volt olyan magyar, aki ne látta volna, és egy ország ismerte meg a szereplőgárda nevét. Te mekkora rajongó vagy? És milyen a memóriád? Kvízünkkel tesztelheted a tudásodat!

