Az 1980-as és ’90-es években sugárzott sorozat a magyar televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb alkotása. A csütörtök esténként új epizóddal jelentkező Szomszédokat szinte nem volt olyan magyar, aki ne látta volna, és egy ország ismerte meg a szereplőgárda nevét. Te mekkora rajongó vagy? És milyen a memóriád? Kvízünkkel tesztelheted a tudásodat!
Kvíz: Mindenki nézte a Szomszédokat – te mire emlékszel belőle?
Ki volt a gazdagréti Batman? Melyik kocsmában találkoztak a szereplők? Teszteld le a kvízünkkel, mire emlékszel a sorozatból!
