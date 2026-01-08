filmkritikafilmtvnincs más választáspark chan-wook
Rosszabb dolgok is történhetnek veled a papíriparban annál, hogy a lapszél megvágja az ujjad

Kránicz Bence
2026. 01. 08. 19:23
Visszatért az Oldboy kultikus rendezője, Pak Csanvuk, és ezúttal is egyetemesen érthető bukástörténettel érkezik. A Nincs más választás egy amerikai bűnügyi regény adaptációja az állását vesztett kisemberről, aki csak riválisai meggyilkolásai révén remélhet új munkát. Miért kövessük figyelemmel áldatlan ténykedését? Szerencsére Pak szatírájában akadnak finom és érzékeny megoldások is, amiket a koreai rendező nem diktál belénk olyan erélyesen, mint főhőse a darált disznóhúst valamelyik áldozatába. Kritika.

A papíripari év embere úgy érzi, mindene megvan. Kerti sütögetés közben maga köré gyűjti a családját, és a melegen simogató nap fényében, nagy ölelés közben be is jelenti ezt. Azonnal tudjuk, hogy bukni fog. Aki annyira elégedett magával és az életével, mint a papíripari év embere, annak csak lefelé vezethet az útja. Kivált akkor, ha egy Pak Csanvuk (esetleg Pak Cshanuk, angolosan Park Chan-wook) rendezte film főhőse. Pak ugyanis filmről filmre súlyosan bünteti az önhittséget.

A papíripari év embere már az érzelgősnek látszó, de iróniában pácolt felütés után bajba kerül. Papíripari cégét, amelynél huszonöt éve dolgozik, eladják. Az új amerikai tulajdonosok az automatizációba és a mesterséges intelligenciába fektetnek, a papíripari mérnököket szélnek eresztik. A papíripari év embere – díj a vitrinben, a papa észak-koreai gyártmányú, vietnámi bevetésről elsíbolt pisztolya mellett – mehet, amerre lát. De csak egy irányt lát, a következő papíripari állást, amiért most több tucatnyian versenyeznek, kiváló papíripari szakemberek egytől egyig. A papíripari év embere egyre biztosabb benne, hogy a vitrin ékei közül nem a papíripari év emberének járó díj, hanem a pisztoly segíthet neki újra elhelyezkedni.

Egyetemes történet, értjük mindannyian, Nyugaton és Keleten, akik hétről hétre meghallgathatunk egy-egy munkahelyi eligazítást arról, hogy keményebben kell dolgozni, mert a mesterséges intelligencia holnap elveszi a munkánkat. Vagy már el is vette, előző éjjel, amíg aludtunk. Az ezredforduló körüli koreai filmes új hullám rendezői közül alighanem azért Pak Csanvuk tett szert először nemzetközi elismertségre, mert pályája kezdetétől következetesen épített nyugati történetmintákra is a keletiek mellett.

