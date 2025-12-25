a bridgerton családnegyedik évadelőzetes
Előzetest kapott A Bridgerton család negyedik évada

A Bridgerton család negyedik évadának két legfontosabb szereplője.
admin Birkás Péter
2025. 12. 25. 19:11
Ezúttal Benedict Bridgertont éri el a szerelem.

2026. január 29-én tér vissza a rendkívül népszerű A Bridgerton család negyedik évada a Netflixre, és karácsonyi ajándék gyanánt a rajongók kaptak is egy előzetest az érkező epizódokhoz. A középpontba ezúttal Benedict Bridgerton (Luke Thompson) kerül, aki egy álarcosbálban ismerkedik meg a Yerin Ha alakította Sophia Baekkal.

A Bridgerton család negyedik évada összesen nyolc epizódot számlál, de a rajongók a Netflix legújabb szokásához híven nem kapják meg egyszerre az összes részt.

Az első négy rész január 29-én kerül fel a szolgáltató kínálatába (egyszerre), míg a szezon második fele február 26-tól lesz elérhető (szintén egyszerre).

