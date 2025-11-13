afrikai hercegexporttilalomgustav klimtmolnos péter
Kultúra

A bécsi ügyészség elrendelte a Magyarországról kiengedett Klimt-kép lefoglalását

Molnos Péter
admin Vincze Miklós
2025. 11. 13. 12:03
Molnos Péter
Az Afrikai herceg egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy visszakerüljön az országba.

Több mint fél éve tart már a Gustav Klimt sokáig elveszettnek hitt Afrikai herceg című művét érintő ügy: a Magyarországon lappangó festményt a kormány védelem, illetve exporttilalom nélkül engedte ki az országból, tulajdonosa ugyanis ismeretlen festő műveként kért rá exportengedélyt, a hatóság pedig nem végezte jól a munkáját – írtuk meg korábban, bemutatva a rendszer kiskapuit és hátulütőit.

Lázár János miniszter júniusban kijelentette: vizsgálatot indítanak az ügyben, és amennyiben a Szépművészeti Múzeumnak szüksége van a képre, akkor „tiszteségesen el kell számolni a tulajdonosokkal, és nyitva áll az út az állami tulajdonba vétel felé.”

Egy hónappal később, július közepén aztán kiderült: az Építési és Közlekedési Minisztérium feljelentést tesz, kezdeményezi a vonatkozó jogszabály módosítását, illetve a kép védetté nyilvánítását.

Az Afrikai herceg azóta sem tért vissza Magyarországra, sőt, a sorsáról sem lehetett tudni semmit – egészen mostanáig, hiszen a hazai művészettörténészeti szcéna fontos arca, a témát jól ismerő Molnos Péter saját Facebook-oldalán bejelentette: a bécsi ügyészség a magyar állam igénybejelentésére elrendelte a kép lefoglalását.

Molnos forrása az APA osztrák hírügynökség által közzétett, több lap által is közzétett hír, ami szerint a hatóság szerdán döntött a jogi aktusról.

A vol.at a témában hozzátette: a jelenlegi tulajdonos, illetve a száz évvel ezelőtti gazda, a Klein család leszármazottai között már létezik valamiféle megegyezés, a kép pedig továbbra sem váltott gazdát.

Ha erre mégis sor kerülne, akkor a vevőnek mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen az Afrikai herceg márciusban, a maastrichti TEFAF művészeti vásáron nyolcjegyű euróösszeget mutató – tehát minimum 3,9 milliárd forintos – árcímkével tűnt fel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
IDEA: 4 százalékponttal csökkent a különbség a Tisza és a Fidesz között
2026-ra befagyasztották a rendszerhasználati díjakat
Orbán elárulta, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege
Schóbert Lara: Megvan az érettségim
Magyar Péter: Nincs esély arra, hogy az elfideszesített állam megpuccsolja a választási eredményt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik