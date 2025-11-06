Jennifer Lawrence elmondta, miért nem volt szükségük intimitás-koordinátorra Robert Pattionsonnal

Magyarországon februárban mutatják be Jennifer Lawrence és Robert Pattinson közös filmjét, az egy megromló házasságról szóló Dögölj meg szerelmemet. Lawrence a film sajtóturnéja keretében, egy podcastban mesélt arról, miért nem volt szükségük Pattinsonnal intimitás-koordinátorra a szexjelenetek forgatásához.

Rob mellett nagyon biztonságban éreztem magam. Ő egyáltalán nem perverz, és nagyon szerelmes [a párjába], Suki Waterhouse-ba. Többnyire a gyerekeinkről és a kapcsolatainkról beszélgettünk. Soha nem volt semmi fura, olyan, hogy »vajon azt hiszi, tetszik nekem?« Ha lett volna ebből akár egy kicsi is, valószínűleg kértem volna intimitás-koordinátort. Sok férfi színész megsértődik, ha nem akarsz dugni velük, és akkor kezdődik a büntetés. Ő nem volt ilyen

– mondta Lawrence, aki nemrég arról nyilatkozott, hogy kínosan érzi magát a régi interjúitól.

A szexjeleneteket felügyelő intimitás-koordinátorok a metoo-botrányok óta kerültek fókuszba a film és a színház kapcsán, hogy mit takar ez a szakma pontosan, és milyen tapasztalatok vannak vele pontosan, azt ebben a cikkünkben jártuk körbe: