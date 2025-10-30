filmtvneve campbellsikolysikoly 7
Neve Campbell kőkemény anyatigrisként védelmezi lányát az új Sikolyban

2025. 10. 30. 14:58
Ő, Courteney Cox és az eredeti Ghostface is visszatér a hetedik részben.

Megérkezett az első előzetes a jövő februárban bemutatásra kerülő, szám szerint hetedik Sikolyhoz. Ebben feltűnik az első rész főhőse, az előző részt kihagyó Neve Campbell is, aki ismét eljátssza Sidney Prescott karakterét.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a színésznő az ötödik rész után visszatér, 2024 márciusában jelentették be, hogy a hatodik részt – amely New Yorkban játszódott, és Jenna Ortega volt a főszereplő – követően ismét őt helyezik a középpontba. Egyúttal hozzátette azt is, hogy a hatodikat miért hagyta ki: nem ajánlottak neki elég pénzt. Nagyon úgy fest, hogy ezen most orvosoltak, Campbell ugyanis teljes erőbedobással próbálja ellátni a maszkos gyilkos baját. A történet szerint Ghostface ezúttal Prescott tinilányát szemeli ki áldozatként, anya és lánya együtt próbálja meg megállítani a csuhás gyilkost.

Nemcsak ő tér vissza: az eredeti gárdából Courteney Cox is, és az a Matthew Lillard is, aki az első filmben játszotta Ghostface-t. A filmet az első, a második és a negyedik rész forgatókönyvírója, Kevin Williamson rendezi.

A film 2026 február 27-én éri el a mozikat.

