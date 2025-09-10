albumbejelentéshilary duffzene
„Új zene, vagy mi a szösz” – Hilary Duff hosszú szünet után új számokon dolgozik

admin Ács Anna Mária
2025. 09. 10. 11:14
John Nacion / NurPhoto via AFP

Jó hírrel szolgált rajongóinak az Instagramon Hilary Duff: hozzávetőleg egy évtizednyi szünet után ismét visszatér a zenéléshez. A kétezres évek talán legkevésbé problematikus Disney-sztárjának énekhangját a 2015-ös Breathe In, Breathe Out albuma óta nem hallhattuk új dalokban. Most viszont néhány stúdióban készült fotót posztolt az Instagram-fiókjára, melyek leírásában sejtelmesen csak annyi olvasható,

Új zene, vagy mi a szösz.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Hilary Duff (@hilaryduff) által megosztott bejegyzés

A képeken férje, az énekes-dalszerző Matthew Koma is feltűnik az énekesnő mellett a stúdióban. Duff váratlan bejelentése el is érte a kívánt hatást, miután a rajongói azonnal elárasztották a posztot izgatott hozzászólásokkal az új hír hallatán.

Olyan boldog vagyok, hogy újra zenélsz! Cigánykerekezni tudnék örömömben

– írja az egyik hozzászóló.

Az énekesnő életéről rövidesen dokumentumsorozat is készül Sam Wrench rendezésében, amely elmeséli Duff visszatérésének történetét a zeneiparba.

