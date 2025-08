Augusztus a spin-offok hónapjának ígérkezik: jön történet Wakandából, az Outlander és a Brilliáns elmék világából, sőt, érkezik az első Alien tévésorozat is. Lesznek azért régóta várt új évadok is, folytatódnak például Wednesday sötét kalandjai, a Békeharcos hősködése, valamint Seth Rogan és Rose Byrne plátói barátsága. És érkezik néhány új tartalom is, például ismét tollat ragadott a Bojack Horseman alkotója. Augusztusi sorozatajánló.

A hadvezér (Apple TV+) Augusztus 1. Az augusztus Jason Momoa személyes projektjével indul: a hawaiii származású színész nemcsak a főszerepet játssza A hadvezérben, de társalkotóként is jegyzi a sorozatot. A Hawaii-szigetek egyesítésének történetét feldolgozták már mások is, az Apple TV fikciós drámasorozata viszont új nézőpontból, a polinézek szemszögéből meséli el a szigetek történelmének e véres fejezetét – méghozzá polinéz nyelven, polinéz származású alkotókkal. Ka'iana (Momoa) magányos harcos, akit egy jóslat csábít Hawaii első uralkodója, Kamehamega szolgálatába, eszerint ugyanis csak az összefogás mentheti meg Hawaiit a külső fenyegetéstől (külső fenyegetés alatt természetesen a kolonizálni érkező fehéreket kell érteni). Wakanda szemei (Disney+) Augusztus 1. A Disney+-on is egy kis nemzet történelmének izgalmas fejezetével indul a nyár utolsó hónapja: a Fekete Párduc-filmek mögött álló Ryan Coogler és Todd Harris új, animációs sorozata az ősi wakandai harcosok kalandjait követi nyomon. A Wakanda szemeiben a Hatut Zaraze nevű, kvázi titkosügynökökből álló csapat misszióiba kapunk betekintést, akiknek az volt a dolguk, hogy visszaszerezzék az országból kikerült vibránium relikviákat Wakanda ellenségeitől. Ügyvéd a pályán (Netflix) Augusztus 2. A K-drámák kedvelői sem maradnak néznivaló nélkül: a Netflix továbbra is megbízhatóan szállítja a koreai tartalmakat. Augusztusban Kang Hyo Min kezdő ügyvéd kalandjaival ismerkedhetünk meg, aki bekerül egy neves ügyvédi irodába, a híresen kíméletlen Yun Seok Un mellé. Kettejük személyisége nem is különbözhetne jobban, a munka érdekében azonban kénytelenek megtalálni a közös hangot. Wednesday, 2. évad (Netflix)