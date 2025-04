Szünetre mennek Balázsék

Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter a csütörtöki adásban bejelentették: két hétre szabadságra mennek, addig szünetel a Balázsék.

Azelőtt ilyen hosszú szünetre sosem köszöntek el a rádiósok a hallgatóktól, így sokakat meglephetett a hír – írja a Blikk. A lap azt is kiemeli, hogy Sebestyén Balázs korábban többször is említette, hogy hívták szerepelni az Árulók című műsorba, de a csatorna nem tudta elengedni a két hetes forgatásra. A találgatások szerint előfordulhat, hogy sikerült meggyőzni a Rádió1-et, és ezúttal részt vesz majd a műsorban.

A bejelentés azért is különös, mert általában beavatják a hallgatókat, hogy mi miatt nem jelentkeznek be reggelente, most viszont nem indokolták részletesebben a döntést.

A szünetet az alábbi adásban jelentették be:

A műsor legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy több százezres büntetést kapott, amiért a műsorvezetők a cukorbetegeken poénkodtak – az NMHH szerint a cukorbetegséggel élők emberi méltóságát sértve.