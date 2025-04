Több mint 600 milliárd forintnyi dollárt fizethet egy filmes, mert negyven évig zaklatta a nőket

Közel nyolc éve már, hogy a Weinstein-ügy nyomán számos, a film világában folyó szexuális erőszakra, illetve zaklatásra derült fény: ennek a sornak volt a része a forgatókönyvíró és rendező James Tobackot érintő hullám is, hiszen 2017 októberében a Los Angeles Times-ban harmincnyolc nő állt elő a vádakkal, ez a szám pedig rövidesen kétszáz fölé nőtt.

Az ügyben akkor Selma Blair és Rachel McAdams is megszólalt, akit a Vanity Fairnek meséltek a karrierjük elején, egy Toback szállodai szobájában tartott üzleti megbeszélésekről.

A férfi ellen azóta is sorra folytak a perek, ezek egyike most ért véget: egy friss ítélet szerint negyven nő tanúvallomásának hét napon át való meghallgatása után a bíróság úgy döntött, hogy a szexuális zaklatások áldozatainak valaha megítélt legnagyobb összeg, 1,68 milliárd dollár (615 milliárd forint) megfizetésére szólítja fel Tobackot. Amennyiben nincs ekkora mozgósítható vagyona, úgy a bíróság az ingóságokról, illetve ingatlanokról is vagyonleltárat készít, és azok eladásából finanszírozza az összeget.

A most nyolcvanéves filmest 1992-ben a Bugsy forgatókönyvéért Oscarra, illetve Golden Globe-ra is jelölték.