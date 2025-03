Az ukrán nagykövet hiába kérte Ókovácsot, mondják le Anna Nyetrebko fellépését

Levélben fordult Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete Ókovács Szilveszterhez, a Magyar Állami Operaház főigazgatójához, melyben arra kérte, mondják le Anna Nyetrebko március 23-ára tervezett fellépését. A Bécsben élő, világhírű orosz szopránénekesnővel szemben az Ukrajna elleni orosz támadás kezdete óta több nyugati fellépését is elvesztette, mivel korábban támogatta Vlagyimir Putyint. 2023 őszén prágai koncertjét is le kellett fújni politikai okokból.

Fegyir Sándor levelében arra hivatkozik, hogy Nyetrebko „többször részt vett az orosz hatóságok által szervezett eseményeken, és finanszírozta a donbászi orosz terroristákat”, és szerepel az ukrán kormány szankciós listáján, illetve a New York-i Metropolitan operaház is felbontotta a szerződését. Szerinte ugyan Nyetrebko „megpróbált elhatárolódni a Kreml politikájától, álláspontja változatlan maradt, és továbbra is az agresszor ország lobbistája”, Oroszország pedig propagandaeszközként használja a kultúrát.

Ókovács Szilveszter válaszában azonban azt írta, a kultúra nem politikai termék,

Magyarország pedig egy kibogozhatatlan testvérkonfliktusban nem kívánja a kéretlen bíró szerepét eljátszani.

Az Operaház igazgatója szerint Nyetrebko, akit tíz éve ismer, sosem politizál, az előadásra pedig az intézmény történetének legmagasabb áru jegyei keltek el, ami azt jelzi, „honfitársaink is értékén mérik Anna Nyetrebko művészetét”. Ókovács Szilveszter továbbá kiemelte, hogy Magyarország a béke szigete, az Opera pedig számos kiváló orosz és ukrán táncost foglalkoztat. „A remélt tűzszünet küszöbén” pedig különösen szeretné az Operaház nyugalmát és politikai semlegességét.

A levelezés Ukrajna magyarországi nagykövetségének Facebook-oldalán olvasható teljes egészében.