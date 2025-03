Trumpék miatt Írországba költözött egy népszerű amerikai humorista

A komikus-színésznő Rosie O’Donnell 2025 januárjában fiával együtt Írországba költözött, és benyújtotta kérelmét az ír állampolgárság megszerzése iránt is, mivel ír nagyszülei vannak.

Bár sosem voltam olyan ember, aki azt hitte, hogy egy másik országba fogok költözni, úgy döntöttem, hogy ez lesz a legjobb nekem és a 12 éves gyermekemnek

– mondta a 62 éves O’Donnell egy kedden közzétett TikTok-videóban.

Meg kell mondanom, hogy elég csodálatos itt. Az emberek annyira szeretetteljesek, kedvesek és befogadóak. És én nagyon hálás vagyok. Hiányzik a többi gyerekem. Hiányoznak a barátaim. Sok minden hiányzik az otthoni életből, és próbálok otthonra lelni itt, ebben a gyönyörű országban. És amikor minden állampolgár számára biztosítva lesznek az egyenlő jogok ott Amerikában, akkor fogjuk megfontolni a visszatérést

– tette hozzá O’Donnell, aki szerint szívszorító látni, hogy mi történik a hazájában. Az Emmy-díjas humoristának több saját showműsora is volt a tévében, de szerepelt számos filmben és sorozatban is, és a melegjogok szószólójaként is ismert.

Nem O’Donnell az egyetlen híresség, aki az elmúlt hónapokban elköltözött az Egyesült Államokból: Eva Longoria, Ellen DeGeneres, Richard Gere és mások is szintén külföldre költöztek, említi meg a CNN.