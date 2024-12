Meghalt Szombathy Bálint költő, képzőművész, művészeti író, performanszművész, az Új Symposion egykori szerkesztője – közölte Facebook-oldalán L. Simon László.

A Litera nekrológjában azt írja, Szombathy 1950-ben született a szerbiai Pacséron. Művészneve Art Lover. Az 1970-es évek elejétől Vajdaságban megjelenő folyóiratok művészeti szerkesztőjeként működött. A szabadkai Bosch+Bosch művészeti csoport egyik alapítója. 1971-1972 között, valamint 1985-1991 között az újvidéki Új Symposion szerkesztője volt, majd 1973-ban többedmagával megalapította az Experimental Art Publisher alternatív kiadót, 1974-ben egyike volt a Wow című nemzetközi alternatív művészeti kiadvány létrehozóinak. 1974-1985 között a Magyar Szó műszaki illetve grafikai szerkesztője, 1989-1993 között a Családi Kör grafikai szerkesztője volt, később, 1993-2000 között a Prometej Könyvkiadó formatervezőjeként dolgozott. 2007 óta a Magyar Műhely szerkesztőjeként tevékenykedett. 1970-től szerepelt kiállításokon, Budapesten, Szabadkán és Tatán nyílt egyéni kiállítása, művei szerepelték gyűjteményes tárlatokon is, Szabadkán, Zentán, Belgrádban, Balatonbogláron, Zágrábban, Amszterdamban, Bécsben, Rómában, Párizsban, Berlinben, New Yorkban és Stockholmban. Az 1980-as évektől performanszokat is rendezett. 2000 óta Magyarországon élt.

Rendszeresen publikált művészeti témájú írásokat. Művei több nemzetközi kortárs gyűjteményben (Verona, Vancouver, Dessau) föllelhetők.

Tevékenységét 1989-ben Kassák-díjjal, 1992-ben Forum-díjjal jutalmazták, 2008-ban megkapta a Munkácsy Mihály-díjat, majd 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét.