Úrsula Corberó a 24.hu-nak: Nagy megkönnyebülés volt, hogy végre nem kellett fegyvert fognom

„Jelenleg sajnos csak ennyit tudok felajánlani” – mentegetőzik mosolyogva Úrsula Corberó, mikor a londoni Corinthia hotel vaksötét folyosóiról belépünk napfényes lakosztályába. Hellyel kínál a kanapén – máshol amúgy sem igen tudnánk leülni, mindent ellepnek a készülődés nyomai: sminkecsetek, ruhák, hajcsatok. A SkyShowtime saját gyártású sorozata, A Sakál napja londoni premierjének másnapján járunk, a főszereplők – Úrsula mellett Eddie Redmayne és Lashana Lynch – összegyűltek hát egy szorosan betáblázott sajtónapra a luxusszállodában. Alighogy felállították azonban a stúdiószobát, ahol az interjúk készültek volna, elsötétült az épület: se áram, se víz nincs már jó négy órája. Úrsula interjúi így a szobájába költöztek – itt a London belvárosára nyíló hatalmas ablakoknak hála legalább van némi fény. A színésznőt egyébként nem ejtik kétségbe olyan apróságok, mint az infrastruktúra teljes hiánya, ellenkezőleg: méltóságteljesen helyet foglal a káoszban, és lelkesen megjegyzi, milyen izgalmas fordulata ez a mai eseményeknek. „Olyanok ezek a sötét folyosók meg a lámpásokkal mászkáló személyzet, mintha a Titanicon lennénk!” – mondja.

A spanyol színésznő élete most egyébként is tele van izgalmakkal, az előző napi bemutató volt például az első londoni premierje. Ugyan hazájában már a 2000-es évek eleje óta ismert tévés szappanoperáiból, meg néhány vígjátékból és horrorból, a nemzetközi közönség – és Hollywood – csak 2018-ban, A nagy pénzrablás Tokiójaként figyelt fel rá. A spanyolul La Casa De Papel néven futó sorozatot eredetileg az Antena 3 nevű tévécsatorna sugározta még 2017-ben, mérsékelt sikerrel. A széria egy csapat szedett-vedett rablót követett, akik a bűnözőzseni Professzor irányítása alatt elfoglalják a Spanyol Királyi Pénzverde épületét, hogy végrehajtsák az évszádat rablását – aztán persze kénytelenek kissé eltérni a mestertervtől.

Ha a spanyolokon múlik, a két részre bontott minisorozat története itt véget is ért volna, ekkor azonban feltűnt a színen a Netflix. A streamingszolgáltató megvette a sorozatot, majd különösebb fanfár nélkül még 2017 decemberében elérhetővé is tette, kissé szorosabbra vágva, több rövidebb epizódban. Arra az elképesztő sikerre, amit aztán az első évad aratott, ők sem voltak felkészülve: januárra A nagy pénzrablás a Netflix legnézetebb nem angol nyelvű sorozata lett és világszerte óriási rajongótábort szerzett – azóta el is készült belőle még négy évad. Hogy mi állhatott a történelmi siker mögött, azt ebben a cikkben próbáltuk megfejteni.

Ez persze a főszereplők életét is egy csapásra megváltoztatta. Az egyik bankrablót, a történetet narráló Tokiót alakító Úrsula Corberó például épp a barátja családjával nyaralt Uruguayban, amikor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy mindenki őt bámulja a szórakozóhelyen, ahol az újévet ünnepelték. „Milyen furcsa egybeesés, hogy épp itt nyaral az összes ember, aki látta A nagy pénzrablást” – gondolta akkor. Mikor aztán kiderült, hogy nem erről van szó, feje tetejére állt a világa: egyik napról a másikra milliók kezdték követni a közösségi médiában, és a nemzetközi szerepek sem várattak magukra sokáig. Már 2018-ban feltűnt a Guy Rithie-féle Blöff tévés adaptációjában (a castingon még szinte egyáltalán nem beszélt angolul, csak sűrűn bólogatott mindenre, és hallásból tanulta meg a szöveget), azóta pedig megvolt a nagy hollywoodi debütálás is: a Kígyószem című G.I. Joe-filmben a főgonoszt alakította, a Légi csibészek című heistfilmben pedig már az első amerikai főszerepét. Vagány rablók, akcióhősnők, ördögi dívák – eddigi szerepei meglehetősen sötétek voltak. Aztán jött A Sakál napja.