Ki hozott először krumplit Magyarországra?

A krumpliról az előző adások témáival ellentétben pontosan lehet tudni, mikor tűnt fel először Magyarországon – tudjuk meg Saly Noémitől, akit szokásunkhoz híven arról faggattunk, mióta is eszünk burgonyát, krumplit, pityókát és kolompért.

Azt tudjuk, hogy a krumpli valamikor az 1500-as években jön be Európába Pizarróval, majd jó lassan elterjed, és azt is tudjuk, hogy 1588-ban Carolus Clusius, aki egy nagyon híres botanikus volt, jön Batthyány Boldizsárhoz vendégségbe, aki a németújvári birtokain vendégül látja ezt a nagyon jeles kollégát. Ő hoz először Magyarországra krumplit. Clusius a bécsi császári kertek főfelügyelője volt, és sok jeles magyar természettudóssal is összehaverkodott. A tudósok sejtik is, hogy kik voltak azok, akik biztatták, hogy jöjjön Magyarországra. Ő itt ritka növényfajokat gyűjtött, és valami ötszázat föl is tárt, de mindenesetre Clusius botanikusként a krumplit egyáltalán nem, mint egy haszonnövényt, vagy mint a magyar népélelmezés későbbi megmentőjét mutatja be, hanem mint valami extrát, ami nem olyan régen érkezett meg Európába. Egyébként a hollandokat is ő tanítja meg krumplit ültetni, úgyhogy nagyon hasznos ember