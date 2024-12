69 éves korában meghalt Debbie Nelson, Eminem édesanyja – írja a TMZ. A lap értesüléseit a rapper szóvivője is megerősítette. A nő december 2-án hunyt el a Missouri állambeli St. Joseph-ben található otthonában. Halálát a tűdőrákhoz köthető szövődmények okozták.

Eminem kapcsolata az anyjával éveken keresztül botrányoktól és konfliktusoktól volt hangos, amelyek a rapper dalaiban is visszaköszöntek. Karriere korai szakaszában nyíltan vádolta édesanyját elhanyagolással és bántalmazással, amit a Cleanin’ Out My Closet című dalában világgá is kürtölt. Debbie Nelson 1999-ben rágalmazás miatt beperelte fiát, ami csak még tovább rombolta a kapcsolatukat. Az évek során aztán próbálták normalizálni a viszonyukat, 2007-ben Nelson kiadta My Son Marshall, My Son Eminem című önéletrajzi könyvét, melyben elismerte, hogy a rapper egy „rosszul funkcionáló” családba született, ami rányomta a bélyegét a korai éveire.

Eminem a színpadon 2013-as Headlights című dalában kért később bocsánatot anyjától az évekkel korábbi viszályaik miatt.