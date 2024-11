Cáfolja a minisztérium Pikó önkormányzatát, szerintük biztonságos a Rádió bontása

A VIII. kerület polgármestere, Pikó András csütörtökön megjelent Facebook-posztjában arról írt, hogy a Magyar Rádió egykori épülettömbjének többségi bontásával induló Pázmány-projekt (ennek eddigi fordulatait itt gyűjtöttük össze) rövidesen a szomszédos épület süllyedését, stabilitásvesztését, dőlését, illetve szerkezeti gyengülését hozhatja magával, így kérte Ferenc pápa közbenjárását a bontási munkák leállításában, valamint az újratervezésben.

Ennek a veszélynek az Építési és Közlekedési Minisztérium szintén csütörtökön kiadott rövid közleménye szerint nincs valódi esélye, hiszen az írás már címében azt állítja:

A nyilvánvalóan nem a még meg sem épült kampusz, hanem az annak jelenleg még helyén álló egykori struktúrák bontására gondoló minisztériumi sajtóiroda hozzátette:

A szöveg hasonló állításokkal folytatódik, így kiderül, hogy

A politikai jellegű fórum helyett, az Építési és Közlekedési Minisztérium a gyakorlati megvalósítást segítő együttműködés mellett elkötelezett – tette hozzá a szöveg, ami arról is írt, hogy

ennek keretében a tárca heti projektkooperációkat tart a bontás, tervezés, illetve a kivitelezés kapcsán is, melyre a Józsefvárosi Önkormányzat szakembereit is várja. A minisztérium emellett írásban is választ ad minden felmerülő szakmai kérdésre.