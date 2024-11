Hogy mondod el a nagymamádnak, hogy egy meleg orosz férfival vállalsz gyereket?

Heni egy 36 éves látványtervező, szilárd egzisztenciával, kellő határozottsággal, hangulatos barcelonai lakással és nagyon konkrét elképzelésekkel az életről. Álmait moodboardokba rendezgeti csupa romantikus képekkel és csirkéket ölelgető kislányokkal, akiknek természetesen a nevét is kitalálta. Megvan az álma a tökéletes családról, az igazi életről, amely korábbi elképzelései szerint majd itt kezdődik el, csak egy bökkenő van: nem találja azt a férfit, akivel mindezt megvalósíthatja, ő pedig úgy érzi, biológiai órája egyre ketyeg, és ha nem akar kicsúszni az időből, akkor a romantikus elképzeléseket egyelőre a partvonalra tolva muszáj sokkal gyakorlatiasabb megoldásokat keresnie. Ekkor cseréli le a társkeresőket – amelyeket addig aktívan használt, ennek ellenére úgy fogalmaz: több férfiból tudná csak összegyúrni azt, amilyen személyt igazán keres – a társszülő-keresőkre, vagy ahogy ő nevezi, szülő-Tinderre.

Ennek lényege, hogy egy online felületen keresnek a felhasználók szülőpárt, akivel gyereket vállalhatnak. Itt sincs egyszerű dolga: a szóba jöhető merítésből van, aki kifejezetten svéd nőt akar leendő gyermeke anyjának, egy másikkal minden klappol, csak épp az első találkozásuk előtti napon szívódik fel. Heni így talál rá végül Andrejre, a meleg orosz férfira, aki ugyancsak gyereket szeretne.

Nagy Eszter és Czira Sára dokumentumfilmje az ő útjukat követi 2019 és 2022 között, bemutatva azt a kálváriát, mit kezdhet egy nő, akinek nem akar összejönni a tradicionális családmodell, és egy meleg férfi, akinek ez nem lehetséges. A Cabin Pressure 2021-ben megnyerte a ZagrebDox Pro Online Mentor-díját, amelynek köszönhetően egy éven át mentorálta a projektet Vanja Jambrović horvát filmproducer, idehaza pedig a Verzión mutatkozott be.

Bár Heni megoldása a bebetonozódott hagyományos családmodell szempontjából kellően unortodox, helyzete távolról sem ennyire egyedi, hiszen rengeteg nő küzd azzal, hogy hiába akar gyereket, nem talál hozzá megfelelő partnert, kezd kicsúszni az időből, miközben a közege is nyomást helyez rá azzal, hogy kellemetlen kérdésekkel sürgeti, mikor is jön már a gyerek. „Leszarom, ki mit gondol” – fogalmazza meg Heni a könnyen kimondható, de annál nehezebben megélhető hozzáállást, és határozottságából tényleg kristálytisztán látszik, hogy ő maga egyetlen dolgot tesz meg az előítéletektől és nehézségektől hemzsegő út végcéljának: hogy gyereke születhessen.

Ha ez egy számára egészen addig teljesen ismeretlen, nála idősebb meleg férfival valósul meg, azt is bevállalja. A Cabin Pressure nem időz el sokat az anyává válás egyes állomásain, így a lombikon és a terhesség megélésén sem, inkább azt mutatja be, hogyan próbál összecsiszolódni két ember a szülőségben úgy, hogy a romantikát, a testi kapcsolatot és a szerelmet kivonva a képletből, de amúgy jól működő csapatként hozzanak létre egy új életet. És azt, milyen nehézségekkel szembesül két ember, akik történetesen épp két olyan országból jönnek, ahol a hagyományos családmodell áll mindenek felett. Andrejnek ebből a szempontból viszonylag kisebb figyelmet szentel a film, az viszont kiderül, hogy idős édesanyját nem avatja be a részletekbe – történetesen abba, hogy Henivel nincsenek együtt.

Ennél jóval nagyobb fókusz kerül a nőre, aki időről időre hazalátogat a családjához, egy apró Veszprém megyei faluba. Egy ilyen közegben érthető módon megrökönyödést kelthet a történet, „ez egy jó pletyka lesz” – foglalja össze Heni. Határozottság ide vagy oda, Heni nem tagadja, hogy érzi döntésének tabujellegét, épp ezért édesanyjának igen, nagyszüleinek viszont nem mondja el azt, hogy az interneten találta Andrejt, akivel nincsenek és nem is lesznek együtt. A történet ezen aspektusa jól mutatja, hogy bár a nem hagyományos családmodellekről egyre több szó esik, továbbra is olyan tabu ez, amelyet nem feltétlenül tereget ki szívesen az ember, és ez valahol érthető is – hiszen hogyan magyarázza el a nagymamájának, hogy az unokáját egy csaknem teljesen ismeretlen, meleg orosz férfival hozták össze?

A társadalmi szempontból távolról sem hagyományos családban szaladgáló, mégis láthatóan végtelenül boldog Leo képe azonban egyértelművé teszi, hogy megérte a nem mindennapi útra lépni. Dicséretes, hogy a Cabin Pressure ezzel együtt sem fordul sziruposságba, és távolról sem lesz társszülőséget hirdető reklámfilm. Heni és Andrej kapcsolata pont olyan nehézségeken megy át, mint a pároké, házaspároké, akiket új helyzet elé állít a gyerekvállalás, a film pedig nem is akarja azt sugallni, hogy ez a felállás tökéletes és komfortos út. Inkább csak bemutat egy alternatívát, amelyre ugyan – főként a két érintett, a magyar és az orosz társadalomban – még jó sokáig egészen biztosan furcsán fognak nézni, ám mentőöv lehet azok számára, akiknek máskülönben a moodboardok szomorú rendezgetése maradna, miközben minden vágyuk, hogy szülők legyenek.

Cabin Pressure, 79 perc, 2024. A film a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál kínálatában látható.