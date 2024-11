Meghalt Prince testvére, Tyka Nelson amerikai énekesnő

Hatvannégy évesen meghalt Tyka Nelson énekesnő, Prince testvére. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra – írta meg a Minnesota Star Tribute. Az énekesnő már júniusban is betegeskedett, akkor saját búcsúkoncertjét is kihagyni kényszerült New Yorkban.

Nelson Prince egyetlen édestestvére volt. Testvéréhez hasonlóan ő is a zenei pályát választotta, bár egész életében inkább dalszövegírónak tartotta magát, „aki szeret énekelni”. 1988 és 2011 között négy albumot adott ki, de sikere meg sem közelítette testvéréét. Az utóbbi időben többször nyilatkozott arról, hogy a memoárját írja.

A poplegenda 2016-ban bekövetkező halálát követően azt nyilatkozta, hogy egy furcsa telefonhívásnak köszönhetően már három évvel a haláleset előtt érezte, hogy Prince meg fog halni.