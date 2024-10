Így fest A mackó séfje Bruce Springsteenként

Közzétették az első fotót, amelyen Jeremy Allen White Bruce Springsteenként látható. A színész a készülő életrajzi filmben, a Deliver me From Nowhere címűben alakítja a rocklegendát.

A film a 2023-ban megjelent, azonos című regény adaptációja, amely az 1982-es Nebraska című albuma születését mutatja be. Ez volt az a lemez, amelyet Springsteen még a berobbanása előtt vett fel, egy négysávos magnóval, és bár nem ezzel futott be – két évvel járunk a Born in the U. S. A. megjelenése előtt –, fontos mérföldkő a karrierjében. A film rendezője Scott Cooper (Őrült szív), White pedig elsősorban a lapunk által is körülrajongott A mackó népszerűségének és az abban nyújtott alakításának – két Emmyt és két Golden Globe-ot is nyert érte – köszönheti a szerepet. A filmet a stúdió posztja alapján 2025-ben mutatják be.

Springsteen alig néhány héttel ezelőtt töltötte be a hetvenötöt: