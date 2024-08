Meghalt Jack Russell, a Great White énekese

Csütörtökön, 63 éves korában elhunyt Jack Russell, a Great White glam metal zenekar társalapító énekese. Halálát a zenész közösségi oldalán megerősítették. Az énekes júliusban osztott meg egy nyilatkozatot a Lewy-testes betegséggel (a demencia egy speciális formája) és a multiszisztémás atrófiával (MSA) való küzdelméről.

A Great White a nyolcvanas évek „hair metal” időszakában volt népszerű, legnagyobb slágere az Ian Hunter által írt Once Bitten, Twice Shy volt, több platinalemezük is volt, a legnépszerűbbek a nyolcvanas évek legvégén voltak. A zenekar 2001-ben feloszlott, de Russell folytatta Jack Russell’s Great White néven, mely aztán egy hatalmas tragédiát is átélt: 2003-ban a Rhode Island-i Station nightclubban tartott, pirotechnikával teli koncertjük során kigyulladt a helyszín, száz ember meghalt, 230 másik pedig megsérült. Az áldozatok között volt a Great White gitárosa, Ty Longley is, aki a tűzben vesztette életét. Russell utána is folyamatosan koncertezett, amíg egészsége engedte, és 2017-ben memoárja is megjelent.