Egy robothódról szól majd a Pixar új filmje

A Pixar jól láthatóan nem elégszik meg azzal, hogy az Agymanók 2 világszerte felszántja a mozipénztárakat, hiszen egy közelmúltban tartott filmes eseményen két új projektről is beszámoltak – írja a Collider.

Ezek egyike egyelőre a Hoppers címet viseli, stábjában pedig Jon Hamm mellett a Saturday Night Live-ban is feltűnő Bobby Moynihan, illetve az Egy botrány részleteiben (May December) játszó Piper Curda is helyet kapott. A történet egy Mabel nevű lány körül forog, akinek az a legfőbb vágya, hogy észrevétlenül beolvadjon az állatok világába, ennek pedig csak egyetlen módját látja kivitelezhetőnek:

a tudatát átülteti egy robothódba, hogy mindent jól megfigyelhessen és tanulmányozhasson.

Az ötlet persze nem hoz száz százalékos sikert, a problémákról, nehézségekről, illetve csapdákról azonban egyelőre nyilvánvalóan semmit sem lehet tudni.