A férfimentes kiállítást betiltották, úgyhogy a női vécében állította ki Picasso-képeit egy ausztrál múzeum

A Ladies Lounge című kiállítás azután zárt be, hogy egy ausztrál bíróság tavasszal úgy döntött, a férfi látogatókkal szembeni diszkriminációnak minősül, ha a múzeum egy kiállításra csak nőket enged be. A Hobart's Museum of Old and New Art (Mona) nem búslakodott sokat a döntésen, már meg is találták a kiskaput: egy női mosdóban akasztották ki a kiállítás részét képező Picasso-képeket.

A toalett-kiállításról Kirsha Kaechele kurátor tett közzé egy videót a közösségi médiában, amelyen a néhai spanyol művész legalább két festménye lóg egy vécében – írja a Guardian. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kirsha Kaechele (@kirshakaechele) által megosztott bejegyzés A Kaechele által létrehozott Ladies Lounge című kiállítás miatt egy férfi indított pert a múzeum ellen még áprilisban, mikor megtagadták tőle a belépést a kiállítás területére. A kurátor akkor azt mondta, örül, hogy bíróság elé kerül az ügy, egyébként pedig a férfiak által átélt elutasítás maga a műalkotás. A helyi bíróság ezután 28 napot adott a múzeumnak arra, hogy beengedjék azokat is a kiállításra, akik nem nőként határozzák meg magukat, a kiállítás addig is zárva tartott. Egyszerűen nem tudtam, mit kezdjek azzal a sok Picassóval – írta Kaechele, aki ezután a bírósági ítéletre válaszul egy külön női mosdót alakított ki a korábban csak uniszex mosdókkal felszerelt múzeumban. Kaechele egyben jelezte, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, ha kell, például megpróbálnák templommá vagy iskolává minősíttetni a kiállító teret, ezeken a helyszíneken ugyanis meg lehet tagadni a belépést nemi alapon.