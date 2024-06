A Coldplay műanyag palackokból újrahasznosított lemezeken adja ki új albumát

A jelenleg épp Budapesten tartózkodó Coldplay bejelentette, hogy október 4-én jelenik meg a zenekar új albuma, melynek producere a svéd slágergyáros, Max Martin lesz. A bejelentés érdekessége, hogy a zenekar bevallása szerint az eddigi legkörnyezetbarátabb albumát szeretné elkészíteni a tizedik, Moon Music című lemezükkel, melyről vasárnap Budapesten adta elő először a feelslikeimfallinginlove című számát.

Az album minden egyes bakelit (vinyl) példányát kilenc műanyag palackból készült lemezre préselik, amelyeket fogyasztói hulladékból nyertek vissza. A zenekar szerint ez 85 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást, és több mint 25 tonna új műanyag előállítását akadályozza meg.

Az együttes élen jár a rockzene fenntarthatóbbá tételében. A 2021-ben indult, jelenleg is tartó Music Of The Spheres világkörüli turnéjukat többek között napenergiával működő lámpák és fenntartható repülőgép-üzemanyag használatával igyekeznek fenntarthatóbbá tenni, ennek eredményeképpen 59 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátásuk az előző turnéjukhoz képest, írja a BBC.

A brit zenekar három koncertet is ad a Puskás Arénában, a vasárnapi után még kedden és szerdán is megtöltik Chris Martinék a stadiont.