A macskavizeletből is művészet lett egy késő középkori kódexben

A kódexek világa tele van meglepetésekkel, az óriáslábú és fejetlen emberek mellett meztelen alfeleket, a másolók panaszait rejtő lapszéli firkákat, vérszomjas csigákkal küzdő lovagokat, horrorillusztrációkat, illetve péniszeket is rejtő könyveknek azonban nem csak az illusztrációi, de sokszor a történetük is érdekes: a legrégibb magyar nyelvű kódexet például egy dobálózásba torkolló iskolai ütlegelésből mentette meg egy szemfüles diák, az ezeréves Exeter Book pedig jó ideig vágódeszkaként és poháralátétként volt gazdái mindennapjainak része.

A kölni városi levéltárban lévő darab mindkét csoportba tökéletesen illik, hiszen a hatszáz évvel ezelőtt, 1420 körül született példány nyitott lapjai közé annak születése közben

odavizelt egy macska,

a másoló pedig megpróbálta a legtöbbet kihozni a helyzetből, így

a foltra, illetve annak okát elmagyarázó, nyomokban káromkodást is tartalmazó gondolatra is egy-egy kézzel mutatott rá, sőt, a világ legrosszabbul sikerült macskaillusztrációjával is kétségbe ejtette az olvasókat.



A szerzetes így írt: