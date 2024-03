A Most vagy soha! alkotói nagyban készülnek a mohácsi csatáról szóló filmre

A héten mozikba került Most vagy soha! egyik közönségtalálkozóval egybekötött vetítésén hangzott el, hogy az alkotók következő filmterve a mohácsi csatáról szóló, nagyszabású produkció. Erről a Redditen írt egy felhasználó, aki jelen volt a vetítésen.

Rákay Philip és Szente Vajk, a Most vagy soha! producerei már tavaly is beszéltek róla, hogy kész forgatókönyvük van a mohácsi csatáról szóló filmjükhöz (ennek a szerzője is Kis-Szabó Márk, a Petőfi-film írója).

A mohácsi csatáról szóló produkció története kész, ugyanúgy Kis-Szabó Márkkal és Rákay Philippel építettük fel. Az úgynevezett treatmentet – amely részletesen leírja a cselekményt – adjuk be ősszel a Nemzeti Filmintézethez, és várjuk az elbírálását. Ha az első lépés sikeres lesz, akkor állhatunk neki a forgatókönyv írásának. Ha megvalósulhat a film, akkor 2026-ra kellene elkészülnie, a mohácsi csata 500. évfordulójára

– mondta Szente a Világgazdaságnak tavaly augusztusban.

2023 elején Rákay is beszélt a filmötletről: azt mondta, A rettenthetetlenhez hasonló produkciót képzel el. „Előre megnyugtatnék minden fanyalgót, nem fogunk győzni a végén” – árulta el a történetről, amelynek valós történelmi hátteréről tudvalévő, hogy embertelen mészárlásba torkollott.