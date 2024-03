Meghalt Debra Byrd amerikai énekesnő, mentor

Hetvenkét éves korában meghalt Debra Byrd amerikai vokalista, aki elsősorban mentori és tanári karrierjéről lett ismert. Többek közt olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Barry Manilow vagy Bob Dylan. Halálának körülményeivel kapcsolatban nem közöltek bővebb információkat, csupán annyit, hogy Los Angelesben érte a halál – írja a Deadline.

Byrd a művészeti iskola elvégzése után szegődött Manilowhoz, akivel évekig turnézott a Lady Flash nevű kísérőzenekarral, amellyel saját dalaik is voltak, a legismertebb közülük az 1976-os Street Singin. Több filmben is énekelt, ilyen volt többek közt Az oroszlánkirály vagy az Apácashow 2. Byrd később a Broadway-en is sikeres volt, emellett többször turnézott Dylannel, akinek énekleckéket is adott. Végül ez utóbbi hozta meg számára a sikerkarriert: énektanárként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Kelly Clarkson vagy Jennifer Hudson.

Őt kérték fel az American Idol tehetségkutató énektanárának, amelynek tíz éven keresztül volt mentora, de a Voice, a Canadian Idol, az American Juniors és a Military Idolban is ilyen minőségben vett részt.

A mentorról sorra emlékeznek meg egykori tanítványai és alkotótársai a közösségi felületeken: Hudson például azt írta, összetört a szíve a hír hallatán, Manilow pedig élete egyik legszomorúbb napjának nevezte a napot, amikor Byrd meghalt.