Ilyen lett esti fényben a badacsonyi Tátika, aminek felújításából botrány lett

Véget ért a 2020 októberében elhunyt Callmeyer Ferenc (1928-2020) legismertebb munkája, a védettséget élvező badacsonyi Tátika étterem (1962) teljes felújítása, amiről most az annak üvegfelületeit jegyző cég, az MKM Üveg Design Stúdió tett közzé csodás esti fotókat.

A cég Facebook-oldalán feltűnt képek itt lapozhatók végig:

A hosszú időn át üresen pusztuló épület felújítására egy 2018-ban elnyert EU-s támogatásnak köszönhetően csillant fel a remény, a projekt azonban meglepő fordulatokat vett, hiszen a 2,435 milliárd forintos összeg szabálytalan felhasználásának gyanúja miatt négy hatóság is vizsgálódni kezdett, közben pedig az is kiderült, hogy a település vezetése képtelen volt megbirkózni az építkezés menedzselésével, így egy kormányzati fejlesztési cégnek kellett átadniuk a gyeplőt – írtuk meg korábban.

A munkák első négy évében az önkormányzat csak a bontásig jutott el, pedig két évvel a kezdés után, 2020 őszén már mindennel készen kellett volna lenni.

A Közbeszerzési Döntőbizottság 2020-ban hárommillió bírságot szabott ki, hiszen a polgármester összesen 61,7 millió forintot osztott szét szabálytalanul különböző projektmenedzselési tevékenységekre.

Rövidesen az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is bekerült a képbe, ami a polgármesteri hivatal mellett a polgármester lakásába is kiszálltak, sőt, két héten át nyúló kihallgatás-sorozatot tartottak a NAV Veszprém megyei központjában, ahol az önkormányzat jelenlegi, illetve előző ciklusbeli képviselőt is beidézték.

Az ügynek 2022 végén már gyanúsítottjai is voltak – árulta el később Polt Péter, aki arról is beszámolt hogy a NAV-nál egyesített eljárás vizsgálati szakaszban van. Hogy azóta mi történt, azt nem tudni.