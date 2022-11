Polt Péter: két gyanúsítottja van a badacsonytomaji Tátika-ügynek

Az utóbbi két évben az OLAF, a rendőrség, a Közbeszerzési Döntőbizottság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódott a badacsonytomaji önkormányzat 2,4 milliárd forintos, uniós forrásból finanszírozott turisztikai projektjével kapcsolatban. A párhuzamos vizsgálatokban az adónyomozók jutottak legtovább: a tavasszal kéthetes monstre kihallgatás-sorozatra idézték be az önkormányzat jelenlegi és előző ciklusbeli képviselőit a NAV Veszprém megyei központjába.

Polt Péter beszámolójából most az is kiderült, hogy a hosszú ideje folyó szövevényes vizsgálatnak immár gyanúsítottjai is vannak. A legfőbb ügyész pénteken a jobbikos Lukács László György kérdésére tett közzé tájékoztatást a parlament honlapján a fejleményekről.

Ebben azt írta, hogy november 3-án sor került két személy gyanúsítotti meghallgatására jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása vétség alapos gyanúja miatt.

Polt arról is beszámolt, hogy a település korábbi alpolgármesterének feljelentése alapján a rendőrség korábban két, egymástól független nyomozás is indított, de azokat bűncselekmény hiánya miatt megszüntették. Az ügyészség azonban az egyik lezárt vizsgálat esetében közbelépett, elrendelte az eljárás folytatását, majd ezt az ügyet is a NAV-nál folyó vizsgálattal egyesítette.

A legfőbb ügyész azt írta, az eljárás még vizsgálati szakaszban van, és a Székesfehérvári Járási Ügyészség végzi a nyomozás irányításával kapcsolatos feladatokat.

A Krisztin N. László polgármester vezette önkormányzat 2018-ban kapott pénzt az egykori Tátika étterem 1960-as évekből származó, műemlék épületének felújítására. A 2,4 milliárdos turizmusfejlesztési támogatásból a tóparti sétányt is fel kellett volna újítani. A pályázat szerint a beruházásnak 2020 őszére kellett volna elkészülnie.

A projekt miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság 2020-ban már elmarasztalta az önkormányzatot. Akkor derült ki, hogy a polgármester a pályázati pénzből a település jegyzőjének és több városházi alkalmazottnak is kifizetett milliós nagyságrendű összegeket projektmenedzsment címén, miközben a beruházásnak volt saját projektmenedzser cége. Az önkormányzat akkori jegyzője, Wolf Viktória 5,5 milliós szerződést írt alá a projektben.

Az építkezés az elmúlt négy évben egyáltalán nem haladt, pedig hamarosan el kell számolni az unió felé a támogatással, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy átadja a Navracsics Tibor vezette területfejlesztési és uniós források felhasználásáért felelős tárca egyik cégének a kivitelezés menedzselését.