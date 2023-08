Augusztusban visszatér több közkedvelt sorozat – az is, amelynek képregény-eredetijét itthon fóliázni kell

Ez a nyári hónap is inkább visszatérő sorozatokban erős: A mackó második évadával is bizonyíthatja, hogy az egyik legjobb új sorozat manapság, míg a Fülig beléd zúgtam a két évada között a magyar belpolitikában is téma lett. Folytatódik a Gyilkos a házban és a Lakers-sorozat is, viszont ismét lesz pár záróévad is a hónapban: búcsúzik a Physical, a Bezzegszülők és a Ragnarök is. És persze lesz új Star Wars-sorozat, meg néhány sötét ló az új címek között, melyek közül könnyen nagyot szólhat valamelyik.

Bezzegszülők 4, HBO Max Aug. 1. Befejező évadához érkezett a szülői lét tragikomikus jellegzetességeiről mesélő brit feketekomédia-sorozat, melyben a Martin Freeman és Daisy Haggard alakította házaspár eddigi legnagyobb próbatételéhez érkezik majd, miután Luke a karácsonyi vacsorán kis túlzással bombát robbant egy bejelentésével. Physical 3, Apple TV+ Augusztus 2. Búcsúzik Rose Byrne aerobic-sorozata is: a nyolcvanas évek fitneszőrületét felidéző Physical harmadik, utolsó évadában Sheilának (Byrne) meggyűlik a baja az egészséges étkezéssel, és ennek fontos szerepe lesz majd a cselekményben is. A mackó 2, Disney+ Augusztus 2. Folytatódik a tavalyi év egyik legjobb új sorozata, melyben Cammy (Jeremy Allen White) átvette a bátyja egykori szendvicsezőjét, melyet az új évadban megpróbál új szintre fejleszteni. Ez újabb feszültségeket és konfliktusokat jelent a személyzeten belül, és kis szerepekben Sarah Paulson és Bob Odenkirk is feltűnik. Szirmokba zárt szavak, Amazon Prime Video Augusztus 3. A Holly Ringland azonos című könyvén alapuló ausztrál sorozatban Alycia Debnam-Carey és Sigourney Weaver alakítják a főszerepeket, főhőse pedig Alice (Debnam-Carey), aki egy rejtélyes tűzben elveszíti a szüleit, ezért gyerekként nagyanyjához kerül. A több évtizeden átívelő történet Alice útját követi végig, egészen odáig, amikor az életéért kell küzdenie a férfi ellen, akit szeret. Fülig beléd zúgtam 2, Netflix Augusztus 3. Kritikánkban a tökéletes Z generációs tinisorozatként neveztük a Fülid beléd zúgtam (Heartstopper) első évadát, mely történetesen két fiú szerelmét meséli el. Azóta a sorozatból készült képregény itthon indokul szolgált a Líra Kereskedelmi Kft-vel szembeni rekordbírságnak, mivel nem volt befóliázva. Ezzel még a képregény íróját, Alice Osemant is sikerült kiakasztaniuk a magyar hatóságoknak, ám az ennek alapján készült sorozat bemutatását ez természetesen nem érinti, és további fordulatok várhatók. Bevetésen 2, Disney+ Augusztus 4. A koreai sorozat második évadában is vállvetve küzdenek a rendőrök és a tűzoltók a vészhelyzetekben, legyen szó bűncselekményről vagy katasztrófahelyzetről. Bupkis, SkyShowtime Augusztus 4. Pete Davidson a saját élete által inspirálva készített vígjáték-sorozatot, amit sokan a Louie-hoz hasonlítanak. A komikus már egy újabb évadra is megbízást kapott. Győzelmi sorozat: A Lakers dinasztia felemelkedése, HBO Max Augusztus 6. A Lakers kosárcsapat felemelkedéséről szóló sorozat első évadát eléggé szerettük tavaly, most pedig egy évvel a csapat 1980-as bajnoki győzelme után járunk, és jönnek a problémák, például Magic Johnson szexfüggősége, Jerry Bussnak pedig megromlik kapcsolata a lányával. Gyilkos a házban 3, Disney+ Augusztus 8. A Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez főszereplésével készülő krimi-vígjátéksorozat harmadik évadában Meryl Streep és Paul Rudd is csatlakozik a szereplőgárdához, a sorozat pedig tovább fricskázza majd korunk true crime-őrületét. A gyilkos csodaszer, Netflix Augusztus 10. A New Yorker magazin cikke alapján készült minisorozat az amerikai opioidválság kialakulásának és utóhatásainak fiktív elbeszélése, kiemelve az elkövetők, áldozatok és igazságkeresők történetét, akiknek életét örökre megváltoztatta az OxyContin feltalálása. A főbb szerepeket Uzo Aduba, Matthew Broderick és Sam Anderson játsszák. Milliárdok nyomában 7, HBO Max Augusztus 12. Miközben egyre-másra kaszálnak el reményteljes sorozatokat, valami csoda folytán a Billions még megy tovább, noha egybehangzó vélemények szerint négy-öt évadnál nem volt több ebben az alapötletben. Az alkotók viszont nem így látják, olyannyira nem, hogy visszahozták Axe (Damian Lewis) figuráját is, és hátha rácáfolnak a fanyalgókra. Behind Your Touch, Netflix Augusztus 12. A koreai sorozat egy pszichometrikus képességekkel rendelkező állatorvosról és egy forróvérű nyomozóról szól, akik egymásba szeretnek, miközben kisebb bűnügyeket oldanak meg egy kisvárosban. Jodie, a kiválasztott, Netflix Augusztus 16. Az American Jesus című képregény nyomán készült sorozat főhőse egy fiú, aki felfedezi, hogy örökölte Jézus Krisztus csodatévő képességeit, és a végzete az, hogy meg kell küzdenie az Antikrisztussal. A sorozat nagyrészt a képregényhez hű marad, ám a cselekményt áttette Mexikóba. Menedék, Amazon Prime Video Augusztus 18. Eddig a Netflix készített sorozatokat a bestselleríró Harlan Coben thriller regényeiből, most már a Prime Video folytatja a sort. A főhős, Mickey apja hirtelen halála miatt új életet kezd egy kisvárosban, ahol nyomozni kezd az iskola egyik diákjának eltűnése miatt, és megdöbbentő titkok nyomára akad. A lány a maszk mögött, Netflix Augusztus 18. A koreai sorozat főhőse egy átlagos, a saját külseje miatt komplexusokkal küzdő irodai dolgozó, aki maszkos videós influenszerként véletlenül belekeveredik egy bűnügybe. A torony 2, HBO Max Augusztus 20. A Gemma Whelan főszereplésével készülő brit krimisorozat második évada is Kate London regényéből készült, ebben az első évadban megismert rendőrök mellett új szereplőkkel találkozhatunk, ráadásul az első évad három epizódjával szemben most már négy rész várja a nézőket. Invázió 2, Apple TV+ Augusztus 23. A sci-fi-sorozat első évada előkészítette a földönkívüliek invázióját, a másodikban pedig meg is kapjuk azt, 121 nappal azután, hogy először megjelentek a Földön a furcsa, ijesztő teremtmények. Ahsoka, Disney+ Augusztus 23. A Star Wars-univerzum újabb sorozata a Birodalom bukása után játszódik, és az egykori Jedi lovagot, Ahsoka Tanót (Rosario Dawson) követi, aki a sebezhető galaxisra leselkedő fenyegetés után nyomoz. Ragnarök 3, Netflix Augusztus 24. Még egy búcsúzó sorozat: a Ragnarök 3. évadával a Netflix északi meséje véget ér a három évadból álló történet utolsó fejezeteként, amely valószínűleg az istenek csatájához vezet majd. One Piece, Netflix Augusztus 31. Az azonos című mangasorozat élőszereplős változatának kalózok a főhősei, akik akár hiszik, akár nem, kincset keresnek, mert ha megtalálják, az vezérüket a kalózok királyává teszi. Csakhogy nem ők az egyedüli érdeklődők.