Megérkezett Rákay Philip Petőfi-filmjének ünnepi előzetese

A Most vagy soha! ünnepi előzetesét a Facebookon természetesen maga Rákay tette közzé.

A jövő év márciusának idusán érkezik a mozikba Lóth Balázs Most vagy soha! című filmje, ami a Szente Vajkkal együtt dolgozó társforgatókönyvírója, a produceri szerepet is betöltő Rákay Philip, illetve az eddig Magyarországon sosem látott méretű – több mint hatmilliárdos – büdzsé miatt már az első pillanatban a figyelem középpontjába került.

A jórészt a 2022 nyarán általunk is meglátogatott fóti reformkori díszletvárosban készült, történelmileg nem teljes mértékben hiteles produkcióhoz röviddel karácsony előtt érkezett meg az első rövid előzetes, szeptemberben pedig egy werkvideót is közzétettek, így most már harmadszorra kaphattunk rövid betekintést a várható végeredménybe:

A posztban Rákay hozzátette:

„minden balos hergeléssel” ellentétben a Covid az egyedüli oka annak, hogy a filmet nem a Petőfi-emlékévben mutatják be.