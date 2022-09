Akciódús ízelítő érkezett Rákay Philipék Petőfi-filmjéből

Werkvideó készült a 80 napos forgatásról.

Rákay Philip pár hete, Kötcsén jelentette be, hogy befejezték minden idők legdrágább – több mint hatmilliárd forintból készülő – magyar filmje, a több Most vagy soha! forgatását. A 80 napos forgatási munkálatokról most készült egy másfél perces werkvideó, amely nagyon akcióorientáltnak láttatja a Lóth Balázs rendezte kalandfilmet:

Mint az erről szóló közleményben írják, a stáb dolgozott az Andrássy úton, ahol a pesti osztrák városparancsnok, Léderer rezidenciáját alakították ki, valamint Sopronban, ahol Petőfi albérletét, a pesti Dohány utcát, valamint Farkas rejtekhelyét, a kékfestő üzemet hozták létre. További forgatási helyszín volt még az esztergomi Duna-part, a komáromi Monostori erőd, a budapesti Papnövelde folyosói, udvara és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kiskörúti épülete, illetve Európa jelenleg legnagyobb XIX. századi, a hajdani pesti belvárost és Duna-partot magába foglaló díszletvárosa, ami az NFI fóti telephelyén kapott helyet.

A felvételek befejeztével jelenleg már az utómunkálatok zajlanak. A film vágása folyamatosan tart, a VFX csapat is dolgozik a jeleneteken, Gulya Róbert zeneszerző pedig a Most vagy soha! zenei-és dallamvilágát komponálja. A tervek szerint a kész film 2024. tavaszán, az 1848-as forradalom 176. évfordulóján érkezik a mozikba. A fóti díszletvárosról szóló beszámolónkat itt olvashatják: