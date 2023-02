Amerikai mozikba kerül egy felújított magyar filmklasszikus

Fehér György Szürkület című filmjét 1989-ben mutatták be, és ugyan nem özönlöttek rá a nézők a mozikba, a filmnek azóta is jelentős kultusza van, méghozzá távolról sem csak Magyarországon. A fimből tavaly új, 4K felbontású restaurált változat készült, melynek világpremierjét teltházas vetítésen tartották az elmúlt héten a Berlinale Classics válogatásában, a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére.

A restaurált változat észak-amerikai forgalmazási jogait most megszerezte a Los Angeles-i székhelyű Arbelos filmforgalmazó cég, mely ősszel először moziforgalmazásban mutatja be a filmet, majd a streamingcsatornákon és exkluzív Blu-ray kiadványon is megjelenteti. Korábban az Arbelos adta ki 4K restaurált változatban Tarr Béla Sátántangó és Kárhozat című filmjeit, valamint Jankovics Marcell animációs klasszikusait, a Fehérlófiát és a János vitézt.

Fehér György ikonikus alkotása Friedrich Dürrenmatt Az ígéret című regényének felhasználásával készült. A Haumann Péter által megformált felügyelő egy gyermekgyilkosság-sorozat elkövetője után nyomoz a különleges atmoszférájáról nevezetes filmben, melyben Tarr Béla is közreműködött konzultánsként.