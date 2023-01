Kötelezővé tennék a diákoknak a színházba, múzeumba és operába járást Romániában

Kötelezővé tenné a színház-, opera-, múzeum-látogatást a diákok számára Lucian Romașcanu román művelődési miniszter, írja a Maszol.ro. A miniszter minderről már egyeztetett is Ligia Deca oktatási miniszterrel.

A javaslat értelmében az új iskolai programban kötelező lenne a diákoknak a színház-, múzeum- vagy operalátogatás, az ott átéltekről pedig esszét írnának. A miniszter szerint ezzel még jobban fel tudnák kelteni a fiatalok érdeklődését a kultúra iránt. Jelenleg is ajánlott ugyan, hogy a diákoknak szervezzenek ilyen jellegű tevékenységeket, de ez ritkán történik meg, ezen változtatna a tárcavezető.

A jelenlegi román oktatási törvény értelmében az iskolai program hetvenöt százaléka a tanításról és kiértékelésről kell szóljon, a fennmaradó huszonöt százalékban a pedagógus döntése, hogy mivel egészítené ki, mélyítené el a tananyagot, ez utóbbi számot pedig a most megújítani tervezett törvényben még tovább növelnék, hogy a pedagógusok könnyebben igazíthassák a tanrendet a diákok érdeklődéséhez. A lapnak nyilatkozott egy pedagógus is, támogatva a felvetést, ám hangsúlyozta: fontos, hogy forrásokat is rendeljenek a döntés mögé, hogy ne a szülőknek kelljen kifizetni a belépőket.