A családon belüli erőszakkal vádolt Justin Roiland nélkül megy tovább a Rick and Morty

Azok után, hogy az ügyészség testi sértéssel és személyes szabadság korlátozásával vádolta, kedd este az Adult Swim bejelentette, hogy megszakított minden együttműködést Justin Roilanddal, így a társalkotója nélkül folytatódik az utóbbi évek egyik legjobb animációs sorozata, a Rick and Morty.

Amint arról egy korábbi cikkben beszámoltunk, Roilandot azzal vádolják, hogy 2020 elején bántalmazta akkori barátnőjét, ám az ügy eddig nem kapott nagyobb publicitást. Roiland 2020-ban ártatlannak vallotta magát, két héttel ezelőtt ugyanakkor megjelent az ügy előtárgyalásán. Ezt a Variety szerint még egy hasonló alkalom fogja követni április 27-én.

A távozása nagy érváság lesz az Adult Swimnek és a Rick and Mortynak is, nemcsak azért, mert Roiland az írástól kezdve gyakorlatilag minden kreatív folyamatban részt vett a sorozat gyártása során, de azért is, mert többek között a két főhősnek, Rick Sancheznek és Morty Smith-nek is ő kölcsönözte a hangját. A Variety szerint a csatorna máris keresi az új szinkronhangokat.

Az Adult Swim a bejelentéssel egyidőben megerősítette, hogy a Rick and Morty munkálatai tovább folynak, az első információk szerint Roiland eddigi jobbkeze, Dan Harmon felel a jövőben a projektért, így már a soron következő 7. évadért is.