Nyolc képet fejtettek meg az olvasók az ismeretlen Fortepan-fotókból

December végén arra kértük olvasóinkat, hogy segítsenek nekünk: 16 helyről mutattunk 21 olyan fényképet, amelyeknek nem ismertük a helyszínét vagy a történetét. Néhány hét után örömmel jelenthetjük, hogy mostantól nyolccal kevesebb az olyan Fortepan-fotók száma, amelyekről nem tudjuk, hol készültek. Önöknek köszönhetően!

A képes feladványokat tartalmazó korábbi felhívásunkat erre a linkre kattintva találja.

Nyitó képpárunk helyszínét furcsa módon még a cikk publikálása előtt megtudtuk, ugyanis cikkeink állandó átvevője, a 24.hu újságírója, Bodnár Judit Lola egy filmforgatásról írt cikke kapcsán azonosítani tudta a helyszínt, az egykori Te + Én eszpresszót (ma bútorbolt működik a helyén).

De több helyes megfejtés érkezett olvasóinktól is, az egyik legmeghatóbb levél Halmos Lászlóé: „Üdvözlet! Hol járunk? Hát fiatalságom legszebb időszaka volt, mindig itt randiztam. Hol hát? A Te + Én eszpresszóban a Bem rakparton. Üdvözlettel, egy 70 éves fiatalember.”

Koczur Tamás is megerősítette, hogy a budapesti Bem rakpart 30.-ban, a Csalogány utca sarkán készültek a fotók: „Ebben a házban laktam (Psota Irén is), sok időt eltöltöttem a hátsó boxos traktusban, jó volt.”

∗

Burány András írta meg nekünk a helyes megfejtést, miszerint a fenti kép „a Károly körúton a Városháza tömbjét ábrázolja, ami a háborúban megsérült, és földszintes üzletsorrá bontották vissza”. A képen látható kaput „némileg leegyszerűsített formában valamiért meghagyták. Ez utóbbi miatt fogtam gyanút, édesanyám az épületben dolgozott a 90-es években, és sokszor bevitt engem is magával, onnan emlékszem a kapura.”

Kertész-Farkas Csaba olvasónk pedig rábukkant egy másik Fortepan-fotóra, ami alapján végképp minden kétséget kizáróan sikerült azonosítani a helyszínt:

∗

Király Zoltán olvasónk írta meg nekünk, hogy a fenti fotó „talán a kazincbarcikai Napfény vendéglőről készülhetett. Bár én csak későbbi időpontokban látogattam, de rendkívül ismerősnek hatott. Rákeresve találtam ezt a linket, ami kiemeli a domborművet, mint sajátosságot.” Talált, süllyedt! A fotón valóban az Egressy Béni (Lenin) út 17. alatti egykori Napfény bisztró látható (ma egy bankfiók van a helyén), hiszen, ahogy [napocza] fórumozónk írta „megegyezik a kövezet, a székek, a szőnyeg, az abroszok, és ha jól látom, még a vázácska is a belinkelt cikkben lévő képpel.”

∗

Akadt, aki Gyöngyösre vagy Hajdúböszörményre tette ezt a fotót, de végül Laczkó Tibor, Szigethy Barnabás és Pálmai Ödön olvasóink is helyesen azonosították a Fő és Széchenyi utcák kereszteződését Siófokon.

∗

Ugyan a fotó készítésének helyét itt nem sikerült azonosítani, de nagyon örültünk Balázsné Papp Ágnes olvasónk levelének, mindig öröm számunkra, ha olvasóink felismerik szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket a Fortepan fényképein: „annyit tudok hozzátenni, hogy jobbról a második személy dr. Fila Lajos atya. Katolikus papok lehetnek a képen, biztosan akad még olyan, aki felismer közülük valakit.”

∗

Tóth Gábor december végén írta meg először még tippként, mi látható ezen a képen: „a kispesti Ifjú Gárda Művelődési Ház színházterme, ami az akkori nevén Gábor Andor utcában volt. Ma Fő utcának hívják és Kispesti Vigadó az intézmény neve, nem tudom mennyire működik. Gyerekként párszor megfordultam a régi nevén működő művházban, illetve pár éve egy baráti összejövetel során volt szerencsém ott ünnepelni egy ismerős 50. születésnapját.”

Úgy tűnik, nem hagyta nyugodni a kérdés, és több olyan fotót talált a neten, amelyek alapján kiderült, hogy korábbi tippje helyes volt, találtunk még néhány Bauer Sándor-képet is a Fortepanon az épület más részeiről. Az épület egyébként még korábban a Kispesti Ipartestület székháza volt. Egy rossz hírt is közölt, ahogy írja, „sajnos az intézmény a Facebook-oldaluk alapján decemberben végleg bezárt.”

∗

Agócs Ákos olvasónk helyesen azonosította, hogy a VII. kerületi Városligeti fasor 37. alatti diplomataház látható a képeken. Szécsi Mariann szintén helyes megfejtést küldött, kommentjéből is látszik, hogy a már unásig ismert épületeknek is megláthatjuk új arcait: „Bár elég sokszor elmentem mellette, a tetejét csak most láttam a Google Mapsen.”

∗

Pálinkás Zsolt kollégánk először így azonosította a képen látható tevékenységet: „amerikai retust (retuspisztollyal) végez katonai rádiókészülékek vagy hangfrekvenciás generátorok fotóin. Rádiós fórumban még biztos a típusát is meg tudnák mondani.”

Erre nem is kellett sokat várnunk, ugyanis Eperjesi Gyula olvasónk a következőket írta nekünk: „az asztalon az Orion gyár műszerosztálya által a háború alatt kifejlesztett mérőműszerek képei láthatók valószínűleg retusálás alatt: SP 20981 (később EMG 1531) oszcilloszkóp, SP20961 hullámmérő, SP 60842 üzemi szignálgenerátor (később EMG 1162) és talán az SP20901 csővoltmérő korai változata. Az oszcilloszkóp és a hullámmérő fotójának beállítása kísértetiesen hasonlít a Rádió és Film technika 1949. augusztusi számának hátoldalán látható hirdetés képeihez, illetve az oszcilloszkóp leírásában látható fotóhoz, amin az alsó kezelőszerveinek állásai megegyeznek az asztalon fekvő fotón látottakkal.”

Beliczai Bea írta meg, hogy „Mikó András (az Operaház egykori rendezője) látható a képen, Zoltán utcai, bombatalálatot ért lakásában. Talán ez is Seidner Zoltán képe, mint amit mellékelten küldök (egy másik szögből fényképezve).” Az említett fotót és hozzá a képaláírást [pomogácstávolról] fórumozónk megtalálta a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának adatbázisában. A FortePan megfejtések fórumon még zajlik a kép pontos helyszínének, a korlátos-erkélyes háznak az azonosítása, de talán tényleg a Zoltán utca 6.-ban járunk.

Felmerült még egy könyvrészlet kapcsán, hogy a kép valójában a fotós, Seidner Zoltán műtermét ábrázolja a Ferenc körút 38. alatt, de ez a verzió nem tűnik valószínűnek.

De vajon az Operaház egykori főrendezője – aki ugyan pályáját reklámgrafikusként kezdte – miért retusál oszcilloszkópokról készült fotókat? Mivel annyira szürreális a helyzet, és az idők is nyilván azok voltak, így nem biztos, hogy vállalkozhatunk a motivációk felfejtésére.

∗

Elsőként Nagy Csaba írta meg, hogy ezek a fotók „a régi nagykanizsai kertmoziról készültek. A hely már nincs meg, az 1990-es években már teljesen romos volt, végül az ezredforduló táján bontották el a maradványokat. Ma részben az új városi könyvtár áll a helyén, részben pedig a vászon mögött látható épület bővítése foglalja a helyet. Az épület egyébként a régi városi mozi és színház, a Medgyaszay István tervei alapján 1926-ban emelt épület. Ezt felújították és bővítették, ma művelődési házként működik”.

Több helyes megfejtést is kaptunk nagykanizsai olvasóinktól, így például Molnár Lászlótól és Lendvai Bélától, Benkéné Osvald Éva könyvtáros pedig külön kiemelte, hogy a 2020-ban elhunyt Tarnóczky Attila magyar–kémia–fizika szakos tanár, korábbi országgyűlési képviselő, alpolgármester, amatőr helytörténész által összeállított honlapon sikerült archív fotók alapján egyértelműen azonosítani a helyszínt.

∗

A közösségi kútfő csodákra képes, ezúton is köszönjük segítségüket! Ha pedig a tavalyi feladványokat is szívesen felelevenítenék, ide kattintva megtehetik, az akkor érkezett megfejtéseket pedig ide kattintva olvashatják el.

Összeállította: Simon Gyula és Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/megfejtesek-2022

