Sokba került A mi kis falunk alkotóinak, hogy látszik benne egy férfi, aki utálja a sorozatot

Az RTL népszerű sorozata, A mi kis falunk egyik részében pár másodpercig látszik egy pilisszentléleki lakos, aki épp arra járt, amikor a sorozatot forgatták. Ő azonban nem egyezett bele, hogy bekerüljön a sorozatba (melyet nem is kedvel), és sikerrel perelte be a sorozatot gyártó Content Factory céget is emiatt.

A bíróság szerint a cég megsértette az illető képmáshoz fűződő jogát, a sorozat gyártójának pedig igencsak nagy összegeket kell kifizetnie:

300 ezer forint sérelemdíjat a férfinak, emellett 2,6 millió perköltséget és 154 ezer forint illetéket. Ezenfelül a bíróság arra kötelezte a céget, hogy egy jogsértést elismerő és bocsánatkérő levelet küldjenek a férfi számára, írja a Blikk.