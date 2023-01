Edward Norton megtudta, hogy Pokahontasz leszármazottja

A színész egy családfakutatós műsorban tudta meg, hogy ősei között van a Disney-mese alaptörténetét szolgáltató legendás indiánlány is.

A háromszoros Oscar-jelölt Edward Norton a PBS tévécsatorna Finding Your Roots című, családfakutatós műsorában vendégeskedett, ahol a műsorvezető, Henry Louis Gates Jr. történész árulta el neki, hogy családja története dokumentumokkal visszavezethető Pokahontaszig és férjéig, John Rolfe-ig, akik 1614. április 5-én házasodtak össze a virginai Jamestownban, 1615.ben pedig megszületett közös gyermekük, Thomas Rolfe. Az indián törzsfőnök lánya három évvel később, Angliában, Rolfe pedig 1622. márciusában halt meg.

Úgy tudom, ez egy családi legenda volt. Nos, teljes mértékben igaz.

– mondta Gates a meglepett Nortonnak.

Pokahontasz a virginai póhatan törzsszövetség főnökének, Wahunsonacocknak a lánya volt, és 1595 körül született. Híressé a Jamestown-ba érkező telepesekkel való kapcsolata tette, a Disney-filmet is inspiráló legenda szerint ugyanis 1607-ben a város alapításakor egy, az őslakosok és telepesek közötti konfliktus során testével védte meg apja elől az angolok egyik vezetőjét, John Smith kapitányt. Arra nincsen bizonyíték, hogy ezt szerelemből tette volna az akkor 12 év körüli indiánlány, és tulajdonképpen arról is megoszlanak a vélemények, hogy megtörtént-e az Amerika-szerte elhíresült történet, mert Smith, aki részletesen dokumentálta a város alapításának történetét, ekkor még nem tett említést Pokahontaszról, fennmaradt beszámolóiban csak évekkel később kerül elő a lány neve. Az mindenesetre biztos, hogy Pokahontasz volt az egyik első őslakos amerikai, aki Angliába látogatott, és a királlyal is találkozott.

Ilyenkor rádöbben az ember, hogy milyen apró darabjai is vagyunk az emberi történelemnek

– mondta Norton.

A hírességek családkutatásával foglalkozó műsor egyébként azt is feltárta, hogy a színész egy másik felmenője, John Winstead, egy rabszolgacsalád, egy 55 éves férfi, egy 37 éves nő és öt kislány tulajdonosa volt. Norton úgy fogalmazott, ez a felfedezés kényelmetlen, de annak is kell lennie. „Ez nem az ember saját életét minősíti, hanem az ország történelmét. Mindenekelőtt tudomásul kell venni, elismerni, és megküzdeni vele.”