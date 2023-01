Meghalt Jeremiah Green, a Modest Mouse dobosa

Negyvenöt éves korában meghalt Jeremiah Green, a Modest Mouse zenekar dobosa. A zenész családja alig pár nappal ezelőtt, karácsonykor jelentette be, hogy Green négyes stádiumú rákbetegséggel küzd, és kemoterápia alatt áll, ma azonban a Modest Mouse Instagram-oldalán bejelentette zenésztársuk elvesztését. Green édesanyja a Facebookon annyival egészítette ki a hírt, hogy fiát békésen, álmában érte a halál.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Modest Mouse (@modestmouse) által megosztott bejegyzés

Jeremiah Green a Modest Mouse alapító tagjainak egyike volt. Az 1992-ben alakult zenekar az indie-rock szcéna megkerülhetetlen szereplője volt, aktívan koncerteztek akkor is, amikor Green betegsége kiderült, és 2023-ra is ez volt a terv, amit most a zenész halála jó eséllyel módosít majd.