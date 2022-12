A sportolók sem bírnak ellenállni a Wednesday-táncnak

Az oroszok egyik legjobb műkorcsolyázója építette bele koreográfiájába a mémesedett mozdulatokat.

Tim Burton sorozatát követően villámgyorsan végigfutott a világon a híres Wednesday-tánc, és azóta sem igazán akar lecsengeni, ennek újabb ékes bizonyítéka, hogy már a profi sport mezejére is bekígyózott. Kamila Valijeva az idei orosz műkorcsolya-bajnokság gáláján Wednesday Addamsnek öltözött, előbb a hatvanas években induló Addams Family-sorozat ikonikus főcímére kezdte koreográfiáját, majd előkerült a The Cramps Goo Goo Muckja és a mémesedett táncmozdulatok is. A tizenhat éves sportoló ugyanolyan ruhát viselt, mint a sorozatban címszerepet játszó Jenna Ortega az idén novemberben debütáló sorozat táncos jelenetében.

Valijeva neve idén kevésbé vidám kontextusban szerepelt a sajtóban: az idei pekingi téli olimpián hiába szerzett az orosz csapattal aranyérmet, az akkor 15 éves versenyző megbukott egy korábbi doppingteszten, amelyet azzal indokolt, hogy nagyapja szívgyógyszerei miatt mutatott pozitív eredményt a teszt. A sportolót végül nem tiltották el, de a vizsgálat még mindig zajlik az ügyében, az orosz bajnokságon ezüstérmet nyert.