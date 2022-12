Kanye West ezúttal egy horogkeresztet bírt posztolni, újra blokkolta a Twitter

Elon Musk megerősítette, hogy újra felfüggesztették Kanye West, avagy Ye Twitter-profilját, miután a rapper csütörtök este horogkeresztet posztolt az oldalra. A jelképet tartalmazó bejegyzést azóta a Twitter törölte.

Kanye West és a Twitter, valamint Elon Musk háborúja újabb bizarr részlete ez, West korábban zsidózott is, egy hosszabb letiltás után shalommal köszönt be újra, a tegnapi napon meg igazi Twitter-viharba keveredett: miután a hírhedt összeesküvés-hívő Alex Jones Infowars című műsorában többek között arról beszélt, mennyire imádja a nácikat és Adolf Hitlert, egy sor tweetet posztolt, köztük egyet, amelyben az ő és Elon Musk üzenetváltásai szerepeltek, valamint egy másikat, amelyen egy horogkereszt és egy Dávid-csillag összefonódása volt látható. A posztok között szerepelt ezen kívül egy meglehetősen előnytelen kép, amelyen Elon Muskot épp leslagolja Ari Emanuel, az Endeavor nevű cég vezérigazgatója egy yachton. Emanuel az egyik olyan vezető, aki Kanye West bojkottjára szólított fel, miután a rapper egy sor antiszemita megjegyzést tett, ezzel egyébként tekintélyes számú szponzorszerződést bukva.

Westnek van egy hivatalos profilja a Truth Social nevű oldalon is, ott számolt be a tizenkét órás Twitter-blokkolásról. Elon Musk pedig a tulajdonosváltása óta egyébként meglehetősen turbulens időszakban lévő Twitteren tisztázta az esetet: az előnytelen fotót azzal osztotta meg, hogy ez rendben van, a szvasztika viszont nincsen rendben, és West megsértette az oldal erőszakellenes szabályait, ezért függesztették fel a rapper profilját. Egy másik posztban hozzátette azt is, hogy az előnytelen yachtos fotóval nemhogy nincs gond, azt igazából eléggé motiválónak találta arra, hogy elkezdjen fogyókúrázni.