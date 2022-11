Vizsgafilmekre gyűjt a Freeszfe, Rév Marcell fotójára és Geszti Péter kéziratára is lehet licitálni

A jövőre diplomázó televíziós műsorkészítők vizsgafilmjeire gyűjtenek.

Ismét karácsonyi aukciót szervez a Freeszfe, több mint ötven művész ajánlott fel számára kedves és jelentőséggel bíró tárgyakat, különleges élményeket, hogy a befolyt összegből az alkotóműhely működését támogassák.

Honlapjukon azt írják, a jelenlegi pénzügyi helyzetük már csak néhány hónapra teszi lehetővé a képzések folytatását.

Bár sokan segítik a munkánkat adománnyal, épülettel, pro bono munkával, ahhoz, hogy a Freeszfe működni tudjon, pénzre van szükségünk. Sokan gondolják, hogy a kapott támogatás miatt nincs szükségünk semmire. Az igazság ezzel szemben az, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló összeg nagyjából februárig biztosítja a tavaly megkezdett munka és a képzések folytatását. Folyamatosan dolgozunk, pályázunk, és mindent megteszünk azért, hogy a Freeszfe életben maradjon. De diplomafilmeket, vizsgaelőadásokat már nagyon nehezen tudunk létrehozni

– írják a felhívásban.

A megalakulásának második évfordulóját jövő januárban ünneplő Freeszfe tavaly is rendezett hasonló aukciót, ahol több mint 20 millió forintot sikerült gyűjteniük, ebből 8 vizsgafilmet készíthettek el a filmrendező BA és MA osztály hallgatói. Az idei aukción befolyt összegből a terv szerint elsősorban a 2023 májusában diplomázó televíziós műsorkészítő hallgatók vizsgafilmjeinek forgatását támogatnák, mivel arra nincs tartalékuk.

Az online jótékonysági aukció időpontja december 17., szombat 19 óra, melyet a Freeszfe Facebook-oldalán élőben lehet nyomon követni.

A felajánlott tárgyak között szerepel Klimó Károly, Lakatos Márk, Szlávics László, Forgács András, Várady Róbert és Haász Katalin alkotása, rézkarc Hofi Géza hagyatékából, Rév Marcell, az Eufória sorozat Emmy-díjas operatőrének fotója, Szirtes Ági zöld cipője a legendás Portugál előadásból, a Krétakör hamlet.ws előadásának szövegkönyve, Nádas Péter fotója, Ascher Tamás rajza, Simon Márton, Tóth Krisztina, Székely Csaba, Erdős Virág és Geszti Péter kézirata. Valamint Sára Júlia felajánlásából Huszárik Zoltán Szindbád című filmjének eredeti, számozott kelléklistája is új tulajdonosra találhat.

További felajánlók: Beck Zoltán 30Y, Kajdi Csaba „Cyla”, Till Attila, Hajós András, Novák Ferenc Tata, Dés László, Presser Gábor, Farkasházy Tivadar, Pokorny Lia, Hernádi Judit, Molnár Piroska és Pogány Judit is. A tárgyak mellett élményekre is lehet licitálni: a szerencsés vevők részt vehetnek egy saját egyetemi előadáson Karsai Györggyel, beleshetnek a szinkronizálás kulisszái mögé Spilák Klárával, kajakozhatnak a Dunán Epres Attilával, ezenkívül részt vehetnek Péterfy Gergely levelező prózaíró kurzusán is. A tételek teljes listája itt található.