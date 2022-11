Cserhalmi György visszakérdezett Vidnyánszkynál, biztos-e, hogy a fronton van?

Kedves Attila!

Én úgy tudom, hogy a front Herszonnál húzódik.

Biztos, hogy ott vagy?

– üzente Cserhalmi György a Színház Online-nak eljuttatott nyílt levelében Vidnyánszky Attilának, aki nemrégiben arról beszélt a Belvárosi Polgári Szalonban az „Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom” estjén, hogy

Harcos világban élünk, én pedig nagyon a frontvonalban vagyok. Nehéz innen kilépni. (…) Nem feltétlenül jó hatások érik a magyar kultúrát, de helyt kell állni, vigyázni kell, hogy ne daráljanak be és a lényegünket nem érintő eszmék, eluralkodjanak. Ez egy háborús helyzet és jóval előbb elkezdődött, mint az orosz-ukrán háború.

Erre a frontvonalban létről szóló mondatára reagált nyúlfarknyi nyílt levelével most Cserhalmi György. Vidnyánszky Attila a napokban arról beszélt, hogy az ominózus eseményen elhangzott mondatai kapcsán előre kitalált koreográfia szerint támadják, az SZFE hallgatóinak elhatárolódó levelére is reagált, így nem lenne meglepő, ha Cserhalmi kérdésére is hamarosan érkezne tőle válasz.