Vidnyánszky Attila hisztizett Káel Csabánál, hogy a Nemzeti színészeit is hívják magyar filmekbe

Bár nem volt szándékában, a jelenlegi krízisben nem teheti meg, hogy távozik, valamint munkatársai meggyőzték, hogy újra induljon el a Nemzeti Színház igazgatói posztjáért, mondta el Vidnyánszky Attila a Belvárosi Polgári Szalonban az „Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom ” estjén, amelyről a Népszava számol be. Így a 2023 júliusában lejáró mandátuma után is megpróbálja folytatni a színiigazgatói munkát. Mi több, mint elmondta, további pozícióit is meg kell tartania, mert azok összefüggenek egymással. Elmondta, hogy a magyar kultúra területén háborús helyzet van, ami „jóval előbb elkezdődött, mint az orosz-ukrán háború”.

Ennek kapcsán beszélt arról is, hogy az SZFE modellváltását már jó ideje tervezték, mert „tarthatatlan, ami a színházi és filmes képzés terén folyik nálunk”, ám korábban nem merték meglépni, éspedig azért, mert

az SZFE átgondoltan központi bázisa annak a rendszernek, amit a liberálisok kiépítettek maguknak. Utánpótlást képeznek, elég megnézni a tüntetések résztvevőit, ahol a színházi és a filmes szakma ott van az élvonalban. A hisztéria amiatt volt, mert az egyik utolsó bázisukat foglaltuk el

– fogalmazott hozzátéve, hogy a modellváltás óta azon dolgoznak, hogy a „kicsit gittegylettként működő intézmény” komoly egyetemmé váljon. A munka kerékkötője, hogy

A diákok áthangolása nem egyszerű dolog. A felsőbb évesek még azok közé tartoznak, akik az előző érában jutottak be az egyetemre. Az igazodási vágy még mindig működik, sőt egész Európára jellemző. Egy filmesnek, ha fesztiválon szeretne szerepelni, olyan produktumot kell létrehozni, amit oda meghívnak. A legnagyobb fesztiválok meghirdetett témák szerint szerveződnek és szinte előírják, hogy a világról az alkotó miként beszéljen, miben higgyen. Nagyon erősnek kell lenni, hogy az ember ezzel szemben ellenálljon. Régen is tudtuk, hogy a kritikusok kinek adják a díjakat, most legalább az összes díjat odaadják a saját három színházuknak.

– mondta el, alighanem a Színikritikusok Díjára utalva. Beszélt arról is, hogy nehéz oktatókat találni az SZFE-re, mint ahogy a Nemzeti színészeit is bojkottálták, mielőtt ő balhét csapott emiatt.

Az asztalra kellett azért is csapnom, mert azt láttam, hogy a Nemzetiből nem hívtak meg színészeket magyar filmekbe. Elkezdtem hisztizni Káel Csabánál, és azt mondtam, elég volt. Lassacskán valami elkezdett változni.

Vidnyánszky Attila arról is beszélt, hogy a Nemzeti Színházat is sújtja az energiaválság, amelynek nyomán le is mondtak néhány bemutatót, a titkárságon nincs 18 fok sem, valamint vasárnaponként és hétfőnként zárva tartják a színházat.