Harrison Ford 80 évesen is maga vezeti magánrepülőjét

Harrison Ford, nyolcvan évesen is szupermenő, több okból is, de most főként amiatt, mert a Daily Mail közölt róla néhány fotót, amelyen ő maga vezeti a saját repülőgépét. A 18,8 millió dolláros gépet New Yorkból Tennessee államba vezette el, hogy felkapják anyósát, majd vele kiegészülve, a család kutyusával együtt átrepüljenek Los Angelesbe, Ford felesége, Calista Flockhart születésnapi bulijára. Az Ally McBeal színésznője ugyanis épp tegnap töltötte be az ötvennyolcadikat. Ő és Harrison Ford még 2002-ben ismerkedtek meg a Golden Globe-díjátadón, nem sokkal később egy pár lettek, 2010 óta pedig házasok is.

A Citation Sovereign gép Ford nagyra becsült repülőgépflottájának legnagyobb repülője. A színész már a ’60-as évek óta rendelkezik pilótaengedéllyel, bár az azóta eltelt évtizedekben néhány alkalommal azért voltak veszélyes helyzetei. 1999-ben egy helikopterrel balesetezett egy gyakorlórepülés során, ám szerencsére sem ő, sem az oktatója nem sérült meg komolyabban. 2015-ben egy második világháborús géppel kellett kényszerleszállást végrehajtania, miután meghibásodott a motor, akkor boka és medencecsont-törést szenvedett. Két évvel később pedig majdnem nagy baj lett abból, amikor egy, száztíz utasával épp a kifutón guruló menetrendszerinti járat felett túlságosan közel repült el, elvétette ugyanis a leszállópályát, amelyen landolni akart. Fordot akkor felelősségre is vonták, a büntetőeljárást elkerülte ugyan, de gyakorlatra küldték. 2020-ban szintén hajszálon múlt a baj, amikor rosszul hallott egy utasítást, és átgurult egy leszállópályán, amelyen épp egy másik gép próbált landolni.