Nevüket és arcukat titkoló filmesek mutatják be a mianmari rezsim brutalitását

A kilétüket elrejtő filmesek dokumentálták a Mianmarban lezajlott katonai puccsot, és azt is, ami azóta történt az ázsiai országban. A Mianmari naplók az egyenetlensége dacára is rendkívül hatásosan mutatja be a brutális elnyomást, és az embereket, akik a reménytelennek látszó harcot is vállalják. A film a Verzió Filmfesztiválon látható először Magyarországon.

A lesújtó eseményekben bővelkedő évtizedünk egyik legnagyobb tragédiája zajlik jelenleg is Mianmarban, ahol tavaly februárban katonai junta döntötte meg a demokratikusan választott kormányt. A korábban Burma néven ismert ország független történelme nagyobbik részét ugyan katonai diktatúraként töltötte, ám az elmúlt évtizedben úgy tűnt, Mianmar végre maga mögött hagyta az elnyomás és a bezártság évtizedeit. A 2011-es demokratikus fordulatot követően az ország nemcsak fokozatosan kinyílt, de erőteljes gazdasági fejlődés is kezdődött. Igaz, a rohingya kisebbséggel szembeni népirtó politikája miatt az egykori Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kji kormánya is a nemzetközi kritikák középpontjába került, de az így sem lehetett kérdés, hogy Mianmarban összehasonlíthatatlanul jobb a helyzet, mint a diktatúra idején.

Ekkor jött a mindenkit megdöbbentő puccs tavaly. Min Aung Hlaing tábornok úgy döntött, visszaforgatja a történelem kerekét, és ezt példátlan brutalitással tette: az általa irányított junta a vezető politikusokat (Aung Szan Szú Kjit is beleértve) légből kapott vádakkal bebörtönözte, a tüntetéseket kegyetlenül leverte, az ellenzékieket tömegével hurcolták el. A történteknek ezernél is több halálos áldozata van, míg legalább tízezerre tehető a letartóztatottak száma. A puccs következményeként kirobbant polgárháború jelenleg is zajlik az ország ritkásan lakott területein, és mintegy negyvenezren menekültek emiatt a szomszédos országokba.

Ebben a helyzetben döntött úgy tíz mianmari filmes, hogy a maguk eszközeivel szállnak szembe a kegyetlen diktatúrával, és ennek az eredménye a Mianmari naplók. A filmnek kétségtelenül a legnagyobb erénye az, hogy egyáltalán elkészült: az alkotók nem is adták a nevüket, a film szereplőinek pedig nem látszik az arca. Sőt, a projektet segítő holland filmesek szolidaritásból szintén nem tüntették fel a saját nevüket az alkotói névsorban.

A Mianmari naplók sajátos hibrid: a puccs utáni tüntetéseket és a véres megtorlást megörökítő, okostelefonos videófelvételeket fikciós betétek egészítik ki. Míg az előbbiek tényleg döbbenetesen hatásosak, addig sajnos a játékfilmes etűdök leginkább vizsgafilmes vagy kísérleti filmes próbálkozásnak hatnak, és csak ritkán tudnak felnőni a dokumentumfilmes részletekhez. Míg a törekvés érthető úgy, hogy a film szerkezete a dokumentumfelvételeket kiegészítő fikciós betétekre épül, és az utóbbiak a legtöbbször rendkívül feszült hangulatú jeleneteket ellensúlyozni is tudják, de összességében mégis a legtöbbször érdektelennek és mesterkéltnek hatnak a nyers valósághoz képest.

Mert azok a ki tudja, kik által rögzített felvételek tényleg hideglelősek: amikor például azt látjuk, ahogy rendőrök akarnak elhurcolni egy nőt az otthonából, és a kislánya könyörög nekik, ne vigyék el az anyját, az is folyamatosan ott zakatol a néző agyában, vajon ki és hogyan tudta észrevétlenül felvenni ezt a videót – egészen addig, amíg végül az egyik rendőrnek is fel nem tűnik ez. És ez nem az egyetlen drámai erejű felvétel a filmben, amelyeket valamilyen formában tényleg össze kellett fűzni, a filmesek pedig végül ezt a megoldást választották. Van, amikor ez még működik is: például egy fikciós jelenetben egy pár férfi tagjának menekülnie kell a dzsungelben bujdosó lázadók közé, a barátnője pedig nem tudja eldönteni, elmondja-e neki, hogy terhes. Ez szépen összeköti a felkelőkről szóló anyagokkal.

De ez, sajnos, inkább csak a kivétel, és ez csak azért kár, mert pont gyengíti azt a hatást, amit a készítők remélhetnek a filmtől. Az átütő erejű mianmari segélykiáltás helyett így egy felemás film próbálja felhívni a világ figyelmét az országban zajló tragédiára. Mindazonáltal az itt látható, nem egyszer sokkoló erejű felvételek önmagukban is vannak olyan erősek, hogy alkalmasak felkelteni az érdeklődést egy olyan világban, amelyben sajnos Mianmar jelenleg csak egy távoli, elszigetelt, mondhatni, másodrangú katasztrófa a nemzetközi közvélemény szemében. A Mianmari naplók viszont emlékeztet rá: attól még, hogy az ország gyorsan kikerült a hírekből, naponta halnak meg emberek azért, mert nem akarnak visszakerülni a múlt század legsötétebb éveibe. A maga módján pedig még reményt is adnak azok a felvételek, melyek többek között megmutatják, hogy mennyien veszik fel ezért a harcot még teljesen reménytelennek tűnő helyzetben is. Amikor például egy idős nő egyedül intéz szónoklatot a tüntetések leverésére érkező, szakasznyi katonához, és arról beszél, nem fél tőlük és őt nem lehet megfélemlíteni, az tényleg az a fajta bátorság és öntudat, melyhez nem nagyon vagyunk hozzászokva a mai Magyarországon. Az ilyen képsorok pedig bármilyen tudósításnál hatásosabban mutatják be, mi is történik Mianmarban.

A Mianmari naplók a Verzió Filmfesztivál programjában látható.