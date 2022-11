A várakozásnak vége, már biztosan folytatódik a Sandman a Netflixen

A rajongók már jó ideje várták, ám csak most lett hivatalos: jön a második évad a Sandman: Az álmok fejedelme című Neil Gaiman-adaptációból. A sorozat, amit kritikusunk is kedvelt, az enyhe megosztó volta ellenére is összességében pozitív fogadtatásra lelt a nézők és a kritika körében, így a Tom Sturridge főszereplésével készült sorozatból legalább még egy évad helyet kap a Netflixen.

Alapanyag bőven van: Gaiman több tucatnyi részt írt a grafikus regény/képregényfolyam formában megjelent történetből. A sorozat kapcsán maga a szerző is lelkes volt, de abban egy ideig kételkedett, hogy a nézőszám elég lesz-e ahhoz, hogy a Netflix pénzt szánjon a költséges sorozat folytatására. Most ő is megnyugodhat.

Van jó néhány lenyűgöző sztori, ami Morpheusra és a többiekre vár (arról nem is beszélve, hogy a Végtelen Család további tagjai várják a találkozást). A Sandman szereplőgárdájánál és a stábnál senki sem boldogabb most: ők a legnagyobb Sandman-rajongók a világon. És most irány vissza dolgozni. Végül is vár minket egy közös családi lakoma. Lucifer pedig alig várja, hogy Morpheus visszatérjen a Pokolba…

– nyilatkozta Gaiman a folytatást bejelentő közleményében.

A Sandman: Az álmok fejedelme augusztusban jelent meg a Netflixen, letaszította addigi trónjáról a Stranger Thingst, és hét héten át maradt benn a platform top 10-es mezőnyében, amihez a valamivel később kiadott plusz egy meglepetésepizód is hozzátett.